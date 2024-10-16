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Ticaret Bakanı Bolat'tan Türkiye'nin İsrail ile Ticaretine Dair Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticaretini durdurduğunu ve Filistin'e destek verdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:45
Ticaret Bakanı Bolat'tan Türkiye'nin İsrail ile Ticaretine Dair Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan İsrail'e Yönelik Ticaret Yasağı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Mayıs itibarıyla Türkiye'nin İsrail ile tüm ticari faaliyetlerini durdurduğunu ve bu süreçte hiçbir tescil işleminin gerçekleştirilmediğini vurguladı. Bolat, bu kararın arkasında yatan nedenleri ve Filistin'e yönelik atılan adımları gazetecilere aktardı.

Filistin ile Ticaret İmkanları

Bolat, yapılan açıklamalarda, "Ancak Filistin hükümetinin ve Milli Ekonomi Bakanlığının istekleri üzerine, Filistinli ithalatçıların belirli izinlerle ihracat yapmalarına onay veriyoruz" dedi. Bu bağlamda, Türkiye'nin Afrika ile olan ticaret bağları da yeniden gündeme geldi.

Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu

İstanbul'da 11. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nda konuşan Bolat, 1638 iş insanının katıldığını ve Türkiye'nin Afrika ile ticaret ilişkilerinin derinleştiğini belirtti. "Bu forumlar, dış ticaretimizin artmasına önemli katkılar sağlıyor" açıklamasında bulundu.

“Filistin ve Lübnan'a Destek”

Bakan Bolat ayrıca, "Filistin topraklarında yaşayan 5.5 milyon insanın, kendi ulaşım ve deniz ulaşım sistemlerinin eksik olmasından dolayı sıkıntı yaşadığını" ifade etti ve Türkiye’nin her zaman Filistin’in yanında olacağını söyledi. Bolat, "İsrail'in saldırganlığına karşı durmak için uluslararası platformlarda mücadele veriyoruz" diyerek Türkiye'nin pozisyonunu ortaya koydu.

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