Ticaret Bakanı Bolat: Tekstil Sektörüne Desteğimiz Sürecek

Ticaret Bakanı, Texhibition Fuarı'nda Önemli Mesajlar Verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünü asla ihmal etmediklerini vurguladı. Bolat, "Diğer sektörler için de aynı sözü hep söyledik ve dünya çapında bir şöhrete ulaşan Türk tekstili, Türk markaları hem tekstilde hem konfeksiyonda büyümeye devam edecekler." dedi.

İthalat ve İhracat Üzerine Önemli Açıklamalar

Fuarın düzenlendiği İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen konuşmasında, bazı kural dışı ithalat uygulamaları ve haksız rekabetle ilgili üreticilerden yoğun şikayetler aldıklarını ifade eden Bolat, "Son 15 ayda Ticaret Bakanlığı olarak bu sorunların büyük bölümünü çözdük." şeklinde konuştu.

Finansman ve Hibe Destekleri

Eximbank kaynaklarının reeskont kredisinin 10 katı artırıldığını ve döviz bozdurma zorunluluğunun yüzde 30'a düşürüldüğünü belirten Bolat, "Bu yıl bütçemizde planlanandan çok daha fazla hibe destekleri verdik. İthalat cephesinde de yanlış uygulamalar karşısında gerekli tedbirleri aldık." dedi.

Texhibition Fuarı'na Yoğun Katılım

Texhibition fuarına bu yıl 527 firmanın katıldığını ve yurt dışından binlerce ziyaretçi geldiğini belirten Bakan Bolat, Türk tekstil sektörünün burada sergilenecek en güzel ürünlerle birlikte kalbinin attığını dile getirdi.

Etkili İhracat ve Ekonomik Büyüme

Bolat, Türkiye ekonomisinin 2023 yılını %5,1 büyüme ile kapattığını ve bu yılın ilk çeyreğinde %5,6 büyüme sağlandığını kaydetti. Ayrıca, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ihracat rakamlarının da artış gösterdiğini ifade etti.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Bakan Bolat, küresel talebin canlanmasının önemine dikkat çekerek, maliyetlerin düşürülmesi ve finansmana erişim konusundaki çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Bu yıl tekstil ve konfeksiyonda 21,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.