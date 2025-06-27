Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Rusya İlişkileri Ortaklık Boyutuna Evrildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin siyasi açıdan istikrarlı, ekonomik, enerji ve turizm alanlarında ise ivme kazandığını ifade etti. Bolat, açılamasında bu ilişkilerin ortaklık boyutuna evrildiğini belirtti.

Başkent Moskova'da düzenlenen 'Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Rusya Buluşması' etkinliğinde konuşan Bolat, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin tarih boyunca büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu ilişkilerin ticaretin yanı sıra siyaset ve diplomasi alanlarına da yansıdığını aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1999 yılında göreve gelmesinin ardından 25 yıllık süreçte Rus ekonomisinin toparlandığını vurgulayan Bolat, Türkiye'nin de ekonomik ilişkilerinin 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Putin yönetimiyle kurduğu sıcak ilişkilerle geliştiğini dile getirdi.

Bolat, Rusya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna yükseldiğine dikkat çekerek, 'Türk-Rus ilişkileri; siyasi, ekonomi, enerji ve turizm alanlarında gelişen bir ortaklığa dönüşmüştür.' dedi. Ayrıca sanayi, tarım ürünleri ve hizmetler gibi birçok alanda güçlü bir Türk-Rus ortaklığının varlığını da ifade etti.

Bu yıl Rusya'nın Türkiye'de 'hedef ülkeler' arasında yer aldığını belirten Bolat, ihracat teşviklerinden yüzde 20 daha fazla faydalanıldığını kaydetti. Son iki yıl içinde Rusya'da düzenlenen 241 fuara iş insanlarının katılmalarına destek verdiklerini aktaran Bolat, 2025'te 81 fuarın desteklenmeye devam edileceğini bildirdi.

Ayrıca, ticaret müşavirliği ağının büyüklüğü bakımından Rusya'nın Almanya’nın ardından ikinci sırada yer aldığını da vurguladı. Rus yetkililerin Türk iş dünyasına gösterdiği yoğun ilginin altını çizen Bolat, 'Rus tarafı, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin devamı ve gelişmesinden büyük bir memnuniyet duyuyor.' açıklamasında bulundu.

Etkinliğe, Bolat'ın yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz ve DTİK Kazan Temsilcisi Mete Canbolat da katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başkent Moskova'da düzenlenen "Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Rusya Buluşması" etkinliğinde konuştu. Etkinliğe, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve DTİK Başkanı Nail Olpak da katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başkent Moskova'da düzenlenen "Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Rusya Buluşması" etkinliğinde konuştu. Etkinliğe, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve DTİK Başkanı Nail Olpak da katıldı.