DOLAR
39,88 -0,24%
EURO
46,78 0,16%
ALTIN
4.203,38 1,28%
BITCOIN
4.276.849,47 0,47%

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Rusya İlişkileri Ortaklık Boyutuna Evrildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlü bir ortaklık haline geldiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 17:41
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Rusya İlişkileri Ortaklık Boyutuna Evrildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin siyasi açıdan istikrarlı, ekonomik, enerji ve turizm alanlarında ise ivme kazandığını ifade etti. Bolat, açılamasında bu ilişkilerin ortaklık boyutuna evrildiğini belirtti.

Başkent Moskova'da düzenlenen 'Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Rusya Buluşması' etkinliğinde konuşan Bolat, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin tarih boyunca büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu ilişkilerin ticaretin yanı sıra siyaset ve diplomasi alanlarına da yansıdığını aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1999 yılında göreve gelmesinin ardından 25 yıllık süreçte Rus ekonomisinin toparlandığını vurgulayan Bolat, Türkiye'nin de ekonomik ilişkilerinin 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Putin yönetimiyle kurduğu sıcak ilişkilerle geliştiğini dile getirdi.

Bolat, Rusya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna yükseldiğine dikkat çekerek, 'Türk-Rus ilişkileri; siyasi, ekonomi, enerji ve turizm alanlarında gelişen bir ortaklığa dönüşmüştür.' dedi. Ayrıca sanayi, tarım ürünleri ve hizmetler gibi birçok alanda güçlü bir Türk-Rus ortaklığının varlığını da ifade etti.

Bu yıl Rusya'nın Türkiye'de 'hedef ülkeler' arasında yer aldığını belirten Bolat, ihracat teşviklerinden yüzde 20 daha fazla faydalanıldığını kaydetti. Son iki yıl içinde Rusya'da düzenlenen 241 fuara iş insanlarının katılmalarına destek verdiklerini aktaran Bolat, 2025'te 81 fuarın desteklenmeye devam edileceğini bildirdi.

Ayrıca, ticaret müşavirliği ağının büyüklüğü bakımından Rusya'nın Almanya’nın ardından ikinci sırada yer aldığını da vurguladı. Rus yetkililerin Türk iş dünyasına gösterdiği yoğun ilginin altını çizen Bolat, 'Rus tarafı, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin devamı ve gelişmesinden büyük bir memnuniyet duyuyor.' açıklamasında bulundu.

Etkinliğe, Bolat'ın yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz ve DTİK Kazan Temsilcisi Mete Canbolat da katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başkent Moskova'da düzenlenen "Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Rusya...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başkent Moskova'da düzenlenen "Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Rusya Buluşması" etkinliğinde konuştu. Etkinliğe, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve DTİK Başkanı Nail Olpak da katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başkent Moskova'da düzenlenen "Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Rusya...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başkent Moskova'da düzenlenen "Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Rusya Buluşması" etkinliğinde konuştu. Etkinliğe, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve DTİK Başkanı Nail Olpak da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye ve İspanya Ulaştırma Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı
2
Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Altyapı Vurgusu
3
Türkiye ile Rusya Arasında KEK Protokolü İmzalandı
4
Danimarkalı Şirketler Türkiye'de Yatırım Fırsatlarını Araştırıyor
5
AirCar, İki Kişilik Uçan Araba ile İlk İnsanlı Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı
6
Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Türkiye ve İspanya'nın Stratejik İş Birliği Vurgulandı
7
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Rusya İlişkileri Ortaklık Boyutuna Evrildi

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran