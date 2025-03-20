Ticaret Bakanı Bolat, Türksat Heyeti ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türksat Genel Müdürü Atalay başkanlığındaki heyetle e-Devlet ve uydu hizmetlerini uluslararası pazara taşıma konusunu görüştü.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:47
Ticaret Bakanı Bolat, Türksat Heyeti ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Bolat ve Türksat Heyeti Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay başkanlığındaki heyet ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bolat, görüşmede Türksat'ın e-Devlet, internet, kamu ve siber güvenlik gibi alanlardaki hizmetlerinin yanı sıra, uydu ve yazılımlarının yurt dışına ihracatı konusundaki işbirliği arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ticaret Bakanlığı ile Yakın İşbirliği

Bakan Bolat, görüşmenin ayrıntılarını sosyal medya hesabında paylaştı. Atalay başkanlığındaki pazarlama heyeti ile yapılan toplantıda, Türksat’ın "ülkenin gururu" olarak uzaya fırlattığı ve şu anda faaliyette olan altı uydu ile Türkiye’ye sağladığı ileri düzey iletişim hizmetleri ele alındı.

Bolat, Türksat'ın uluslararası arenada önemli bir uydu operatörü konumuna ulaşmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, "Türksat'ın hizmetlerini uluslararası pazarlara taşıma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yurt Dışı ÜFE Şubatta Yüzde 2,05 Arttı
2
Asya Borsalarında Pozitif Seyir: Teknoloji Hisseleri Yükseliyor
3
Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir: Fed Kararı ve Jeopolitik Gelişmeler Takipte
4
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükseliş İle Güne Başladı
5
İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Fiyatları Güncellendi
6
Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir: Şi Cinping'in Mesajları Yatırımcıları Rahatlattı
7
AMD, Çalışanlarının Yaklaşık Yüzde 4'ünü İşten Çıkarıyor

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!