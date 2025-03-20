Ticaret Bakanı Bolat, Türksat Heyeti ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Bolat ve Türksat Heyeti Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay başkanlığındaki heyet ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bolat, görüşmede Türksat'ın e-Devlet, internet, kamu ve siber güvenlik gibi alanlardaki hizmetlerinin yanı sıra, uydu ve yazılımlarının yurt dışına ihracatı konusundaki işbirliği arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ticaret Bakanlığı ile Yakın İşbirliği

Bakan Bolat, görüşmenin ayrıntılarını sosyal medya hesabında paylaştı. Atalay başkanlığındaki pazarlama heyeti ile yapılan toplantıda, Türksat’ın "ülkenin gururu" olarak uzaya fırlattığı ve şu anda faaliyette olan altı uydu ile Türkiye’ye sağladığı ileri düzey iletişim hizmetleri ele alındı.

Bolat, Türksat'ın uluslararası arenada önemli bir uydu operatörü konumuna ulaşmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, "Türksat'ın hizmetlerini uluslararası pazarlara taşıma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.