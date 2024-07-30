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Ticaret Bakanı Bolat, Yeşil Mutabakat Uyum Projesi'ni Duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçı firmalar için Yeşil Mutabakat Uyum Projesi'ni tanıttı. Proje, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeye destek sunacak.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 14:39
Ticaret Bakanı Bolat, Yeşil Mutabakat Uyum Projesi'ni Duyurdu

Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Projenin, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde ihracatçı firmalara rehberlik etmeyi amaçladığını belirtti.

Danışmanlık Destekleri

Bolat, firmaların alacakları danışmanlık hizmeti giderlerinin 5 yıl boyunca %50 oranında destekleneceğini ve toplamda 10 milyon TL'ye kadar Bakanlık tarafından karşılanacağını ifade etti.

Türkiye'nin İhracat Rakamları

Türkiye ekonomisinin 2023 yılı ilk çeyreğinde %5,7 büyüdüğünü hatırlatan Bolat, bu büyümenin 1,6 puanının dış ticaretten kaynaklandığını vurguladı. Geçen yıl Türkiye'nin ihracat rakamları, 255,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

AB ile Ticaretin Gelişimi

Bakan Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde karşılıklı ticaretin 2023’te 211 milyar dolara yükselebileceğini ifade etti.

Sektörel Duyarlılık

Bolat, AB tarafından belirlenen sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre gibi sektörleri etkileyeceğini ve bu sektörlerin ihracatının, AB’ye yapılan toplam ihracatın %49'unu oluşturduğunu belirtti.

Danışmanlık Programı ve Aşamaları

Projenin detaylarını paylaşan Bolat, Responsible/Sorumluluk Programı ile yeşil dönüşümün destekleneceğini, ön değerlendirme setinin banyalardan edinilebileceğini açıkladı.

Finansal Raporlama ve Denetim Çalışmaları

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, kamu gözetimi ve finansal raporlama sistemlerinin AB standartlarına uygun olduğunu ifade etti.

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