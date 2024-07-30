Ticaret Bakanı Bolat, Yeşil Mutabakat Uyum Projesi'ni Duyurdu

Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtıldı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Projenin, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde ihracatçı firmalara rehberlik etmeyi amaçladığını belirtti.
Danışmanlık Destekleri
Bolat, firmaların alacakları danışmanlık hizmeti giderlerinin 5 yıl boyunca %50 oranında destekleneceğini ve toplamda 10 milyon TL'ye kadar Bakanlık tarafından karşılanacağını ifade etti.
Türkiye'nin İhracat Rakamları
Türkiye ekonomisinin 2023 yılı ilk çeyreğinde %5,7 büyüdüğünü hatırlatan Bolat, bu büyümenin 1,6 puanının dış ticaretten kaynaklandığını vurguladı. Geçen yıl Türkiye'nin ihracat rakamları, 255,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
AB ile Ticaretin Gelişimi
Bakan Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde karşılıklı ticaretin 2023’te 211 milyar dolara yükselebileceğini ifade etti.
Sektörel Duyarlılık
Bolat, AB tarafından belirlenen sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre gibi sektörleri etkileyeceğini ve bu sektörlerin ihracatının, AB’ye yapılan toplam ihracatın %49'unu oluşturduğunu belirtti.
Danışmanlık Programı ve Aşamaları
Projenin detaylarını paylaşan Bolat, Responsible/Sorumluluk Programı ile yeşil dönüşümün destekleneceğini, ön değerlendirme setinin banyalardan edinilebileceğini açıkladı.
Finansal Raporlama ve Denetim Çalışmaları
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, kamu gözetimi ve finansal raporlama sistemlerinin AB standartlarına uygun olduğunu ifade etti.