Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Dış Ticaret Faaliyetleri Gümrükler Üzerinden Yürütülmekte

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Önemli Açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de gümrük kapılarından yürütülen dış ticaret faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. Verdiği bilgilere göre, yılda toplamda 5,4 milyon ihracat, 3,5 milyon ithalat beyannamesi kontrol ediliyor.

Gümrük Kapılarının Önemi

Bolat, 156 gümrük müdürlüğü, 29 kara, 14 hava, 48 deniz ve 5 demir yolu gümrük kapısı aracılığıyla dış ticaretin hızlı ve etkin yürütüldüğünü belirtti.

Yasa Dışı Geçişlerle Mücadele

Bakan, yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik çalışmaların da devam ettiğini vurgulayarak, 1 Haziran 2023 tarihinden bu yana 7,281 yasa dışı mal yakalama olayı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu süreçte toplam 12 milyar lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrüklerin Ekonomiye Katkısı

Türkiye'nin toplam vergi gelirlerinin %26'sinin gümrükler aracılığıyla sağlandığını belirten Bolat, bu vergi tahsilatlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarıldığını ifade etti. Ayrıca, yıl boyunca 11,8 milyon araç ve 182,5 milyon yolcunun giriş çıkış işlemlerinin gümrüklerde yapıldığına dikkat çekti.

Bolat, "Ülkemizin artmasına devam eden dış ticaretinin etkin yürütülmesine yönelik görevimizi kararlılıkla sürdüreceğiz," dedi.