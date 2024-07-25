Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Dış Ticaret Faaliyetleri Gümrükler Üzerinden Yürütülmekte

Bakan Bolat, Türkiye'nin yıllık 620 milyar dolarlık dış ticaret faaliyetinin gümrüklerden gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 20:03
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Dış Ticaret Faaliyetleri Gümrükler Üzerinden Yürütülmekte

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Önemli Açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de gümrük kapılarından yürütülen dış ticaret faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. Verdiği bilgilere göre, yılda toplamda 5,4 milyon ihracat, 3,5 milyon ithalat beyannamesi kontrol ediliyor.

Gümrük Kapılarının Önemi

Bolat, 156 gümrük müdürlüğü, 29 kara, 14 hava, 48 deniz ve 5 demir yolu gümrük kapısı aracılığıyla dış ticaretin hızlı ve etkin yürütüldüğünü belirtti.

Yasa Dışı Geçişlerle Mücadele

Bakan, yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik çalışmaların da devam ettiğini vurgulayarak, 1 Haziran 2023 tarihinden bu yana 7,281 yasa dışı mal yakalama olayı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu süreçte toplam 12 milyar lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrüklerin Ekonomiye Katkısı

Türkiye'nin toplam vergi gelirlerinin %26'sinin gümrükler aracılığıyla sağlandığını belirten Bolat, bu vergi tahsilatlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarıldığını ifade etti. Ayrıca, yıl boyunca 11,8 milyon araç ve 182,5 milyon yolcunun giriş çıkış işlemlerinin gümrüklerde yapıldığına dikkat çekti.

Bolat, "Ülkemizin artmasına devam eden dış ticaretinin etkin yürütülmesine yönelik görevimizi kararlılıkla sürdüreceğiz," dedi.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar