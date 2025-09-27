Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kırşehir'de: Ahilik Kutlaması, Esnaf Ziyareti ve TOBB Yurt Açılışı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kırşehir programını tamamladı

Brifing ve esnaf ziyareti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kente 38. Ahilik Haftası kutlamalarının kapanış törenine katılmak üzere geldi. İlk olarak Vali Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret ederek kentte devam eden çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında brifing aldı. Ardından Ankara Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Ahi Evran-ı Veli türbesi ve Ahi Bedesten gezisi

Bolat, daha sonra Ahi Evran-ı Veli'nin türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Beraberindekilerle Ahi Bedesten Çarşısı'nı gezip esnafa "Hayırlı ve bereketli kazançlar" diledi. Burada genç bir müzisyenin bağlama eşliğinde seslendirdiği Neşet Ertaş'ın türkülerini dinledi ve ardından AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

TOBB Kız Öğrenci Yurdu açılışı ve oda ziyaretleri

Program kapsamında Bağbaşı Mahallesi'ndeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışını gerçekleştiren Bolat, açılışa vesile olanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Kırşehir Ticaret Sanayi Odası'nı ziyaret ederek oda üyelerinin talep ve görüşlerini dinledi.

Eşlik eden isimler

Ziyaretlerde Bolat'a; Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve il protokolü eşlik etti.