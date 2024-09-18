Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Küresel İklim Değişikliği ve Yapay Zeka Çağını Ele Aldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Global Liderler Zirvesi'ndeki Açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Global Liderler Zirvesi'nde yapay zeka çağının sunduğu fırsatlar ve sorumluluklar üzerine konuştu. Bakan Bolat, "Yapay zeka çağı, sadece fırsatlarla değil, aynı zamanda büyük sorumluluklarla da dolu. Ticaret Bakanlığı olarak, hem yeşil mutabakata uyum sağlamak hem de yapay zeka teknolojilerinin risklerini minimize etmek için seferberiz," dedi.

Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik

Bolat, yapay zeka teknolojisinin gelecekte nasıl şekilleneceğini kestirmenin zorluğuna dikkat çekerek, "Bu tür yıkıcı bir teknolojinin insanlarda kaygı oluşturması kaçınılmaz," ifadelerinde bulundu. Ayrıca, dünyada mevcut olan ekonomik ve çevresel sorunlara güçlü liderlerin ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirlik Projeleri ve Yeşil Mutabakat

Bakan Bolat, sürdürülebilirlik konusundaki önemli çabaları kapsayan Yeşil Mutabakat Eylem Planını açıkladı. Bu planla, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomi hedeflerine ulaşması adına ortaya konmuş hedeflerin hayata geçirileceği belirtildi. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın Responsible Programı ile şirketlerin yeşil dönüşüm sürecine destek verileceği bildirildi.

Yapay Zeka Teknolojilerinin Uygulamaları

Bolat, gümrük süreçlerinin dijitalleştirilmesi amacıyla yapılan yapay zeka uygulamalarına dikkat çekti ve "Muhafız" adlı bir yazılımın yanı sıra, MİLTAR ekosisteminin geliştirilmiş olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, ihracatçılara yönelik Kolay İhracat Platformunun da yapay zeka destekli çözümler sunduğu ifade edildi.

Geleceğe Dair Vizyon

Bakan Bolat, "Türkiye Yüzyılı" projesinin önemli bir parçası olan Tarife Arama Motoru projesinin birincilik ödülünü aldığını hatırlatarak, ihracatçı firmaların küresel rekabete uyum sağlanmasına yönelik politikaların hayata geçirileceğini bildirdi. Hedeflerinin, dış ticaretin makul seviyelere indirilmesi ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak olduğunu kaydetti.

Son olarak, Bolat, iş dünyasının liderlerinden "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma" hedefinde destek beklediklerini ifade etti.