Ticaret Bakanı Ömer Bolat Rize'de: 'Enflasyonla mücadelede çoğu gitti, azı kaldı'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Rize'de STK ve İş İnsanlarıyla Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı"nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda enflasyon, tarım ürünleri fiyatları, turizmde fiyatlandırma ve esnaf destekleri tartışıldı.

Enflasyonla Mücadelede Son Durum

"Enflasyonla mücadele politikasında artık çoğu gitti, azı kaldı" diyen Bolat, sözlerine şöyle devam etti: "Bu sonbahardan başlayarak finansman şartları iyileştikçe ve önümüzdeki yıl da bu süreç devam edecek daha güçlü bir rahatlamayı hep birlikte hissedeceğiz. Suni hormonlu politikalar izlenirse, böyle bol keseden kontrolsüz bir şekilde karşılığı olmadan para dağıtma, para basma gibi politikalar olursa Allah korusun bu çok büyük bir enflasyonu beraberinde getirir ve kaybeden hepimiz oluruz."

Bakan, hükümetin üretici, esnaf, çiftçi, KOBİ, tarım üreticileri, emekliler, memurlar ve işçilere gösterdikleri sabır için teşekkür etti.

Rize'ye Yapılan Yatırımlar

Bolat, Rize'ye ilişkin yatırımlar hakkında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketi olduğu için değil, Türkiye'nin her tarafına bu hizmetler yapılıyor. Rize'ye de 22,5 yılda 309 milyar lirayı bulan yatırımlar yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Turizmde Fiyat Kontrolü Uyarısı

Bakan, turizmde fiyat artışlarına yönelik endişelerini şu sözlerle aktardı: "Ama fiyatlar ne oldu? Füze gibi yükselmeye başladı. Olmaz. İstanbul'da otellerde geçen ay 'yüzde 30, 40 doluluk var' diye şikayetler alıyorduk... otellerdeki fiyatları da biraz kontrol etmek lazım. 100 avroya satılan bir odayı bir anda 300, 400 avroya müşteri var diye çıkarırsanız, müşteri enayi değil, başka ülkeye gidiyor. Ona göre planı var, bütçesi var. O nedenle arkadaşlar, hepimiz makulde ve istikrarda uzlaşmak zorundayız."

Çay ve Tarım Ürünleri Üzerine

Yaş çay fiyatlarıyla ilgili soruya Bolat, tarım ürünlerinde üretim dalgalanmalarına dikkat çekerek yanıt verdi: "Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, milli içeceğimiz olan çayın da diğer tarım ürünleri açısından da üreticilerimizin alın terinin karşılığını vermeye her zaman gayret ettiler. Bu sene de aynısı yapıldı."

Bazı yıllarda üretimin bol olmasının ve satıcıların hızlıca elden çıkarmak istemesinin fiyat düşüşüne, zirai don, sel veya kuraklık gibi olumsuzlukların ise rekolte düşüşüne yol açtığını vurguladı. Bu yıl bazı meyve çeşitlerinde zirai don olduğunu belirterek, "Daha, 'üretim yüzde 50 az olacak' lafı dolaşır dolaşmaz, 'Ben malımı satmam, ağaçtan şu paradan aşağı satmam' şeklinde bir anda ortak bir tavır ortaya çıkıyor. Bu noktada da biz Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı çözümler bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Mali Düzenlemeler: "Nereden buldun" İddialarına Net Yanıt

"Nereden buldun yasası şeklinde bir yasa yoktur." ifadesini kullanan Bolat, FATF ve Maliye Bakanlığı ile ilgili süreci anlattı. Bolat, uluslararası yolsuzluk ve kara para aklamayla mücadele organı FATF'ın bazı ticari şirketlerle ilgili tespitleri nedeniyle Maliye Bakanlığına sorular yöneldiğini, buna karşılık Maliye Bakanlığı'nın yalnızca bildirim amaçlı, sorgulama içermeyen, kısa bir form uygulaması getirmeyi planladığını aktardı.

Maliye Bakanı'ndan aktardığı ifadeyle, "Hiçbir şekilde nereden buldun olayı yapılmayacak. Basit, kısa bir bildirim formu o da tek soruluk" denildiğini paylaştı.

Esnafa 100 Milyon Lira Kaynak Müjdesi

Toplantıda esnafa yönelik destekleri de duyuran Bolat, "Bugün esnaflarımız için de TESKOMB'la görüştüm, pazartesi sabahı Esnaf Kefalet Kooperatifi üyeleri için 100 milyon lira kaynak aktarılacak. Onun da müjdesini burada Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nda vermiş olduk." ifadelerini kullandı.