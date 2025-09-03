Ticaret Bakanı Ömer Bolat Sakarya’da Ziyaretlerde Bulundu

Program ve karşılama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya programı kapsamında ilk olarak Sakarya Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Bolat, Vali Rahmi Doğan ve şehir protokolü tarafından karşılandı ve Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyarette Vali Doğan ve ilgili yetkililerle görüşmeler gerçekleştirildi.

SATSO toplantısı ve dış ticaret verileri

Bolat, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO)’nda düzenlenen toplantıda dış ticaret verilerini açıkladı. Toplantıda SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve yönetim kurulu üyeleriyle basına kapalı görüşmeler yapıldı.

Esnaf, sanayici ve belediye ziyaretleri

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ziyaretinde Bolat’ı SESOB Başkanı Hasan Alişan ve ilgililer karşıladı. Buradaki görüşmelerin ardından Bolat, MÜSİAD Sakarya Şubesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Bolat’ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve belediye bürokratları karşıladı. Başkan Alemdar, Bolat’a çiçek ve tablo hediye ederek yürütülen çalışmalar ve şehirle ilgili bilgi verdi.

Beraberindeki heyet

Ziyaretlerde Bolat’a; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan ve Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları ve bazı kurum müdürleri eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda), Sakarya Valiliği'ni ziyaret ederek, Şeref Defteri'ni imzaladı. Bolat'ı, Sakarya Valisi Rahmi Doğan (sağda) karşıladı.