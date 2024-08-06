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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:09
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Bolat, TOBB Heyetini Ağırladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek önemli konuları görüştü.

Görüşmenin Detayları

Bakan Bolat, Bakanlık'taki kabulüne dair sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Toplantımızda; özellikle ihracattaki olumlu artışlar ve ithalattaki azalış trendi ile gümrük geçişlerinin daha da etkinleştirilmesi konularında verimli görüş alışverişlerinde bulunduk. Sayın Hisarcıklıoğlu ve heyetine teşekkür ediyorum."

Bu görüşmenin ticaretin geliştirilmesine yönelik katkılar sağlaması bekleniyor.

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