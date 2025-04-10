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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Şili İş Forumu'nda Dış Ticaretin Gücünü Vurguladı

Bakan Bolat, Türkiye-Şili iş forumunda savunma sanayisi ve ticaret ilişkilerini güçlendirme vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 18:02
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Şili İş Forumu'nda Dış Ticaretin Gücünü Vurguladı

Ticaret Bakanı Bolat, Şili ile Savunma Sanayi İş Birliğini Öne Çıkardı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Şili İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi. Bolat, Şili'nin Türkiye’nin Latin Amerika'daki dördüncü büyük ticaret ortağı olduğunu vurguladı ve 2021 yılında dış ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını belirtti.

Savunma Sanayisinde İş Birliği

Bolat, "Şili ile dış ticaretimizde savunma sanayiindeki iş birliğimiz umut verici bir alan," diyerek Türk savunma sanayi şirketlerinin Şili'de tedarik ve ortak üretim konularında bazı sözleşmeler imzaladığını aktardı.

İlişkilerin Tarihçesi ve Önemi

Türkiye’nin 1926 yılında Şili tarafından tanındığını hatırlatan Bakan Bolat, bu diplomatik ilişkinin 100'üncü yılı için kutlamaların yapılacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ilk Latin Amerika ülkesinin de Şili olduğunu vurguladı.

Türk Hava Yolları Uçuşları İle İş İlişkileri Gelişiyor

Bakan Bolat, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Santiago arasında haftada dört gün uçuşlara başladığını belirterek, bu durumun iş ilişkilerini güçlendireceğine dikkat çekti.

Uluslararası Ticaretin Önemi

Uluslararası ticaretin zorlu dönemlerden geçtiğini aktaran Bolat, Türkiye’nin her zaman dış ticaret ve uluslararası ticaret yanlısı olduğunu ifade etti. Ülkeler arası serbest ticareti korumanın önemini vurguladı.

Yeni Fırsatlar ve Mutabakat Zaptı

Bolat, ikili ticaretin artırılması için teknik iş birliği ve tecrübe paylaşımına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalayacaklarını belirterek, bu adımın ikili ticareti güçlendireceğine inandığını sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye - Şili İş Forumu toplantısına katılarak konuşma...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye - Şili İş Forumu toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye - Şili İş Forumu toplantısına katılarak konuşma...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye - Şili İş Forumu toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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