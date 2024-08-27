Ticaret Bakanı Ömer Bolat TÜSİAD'ı Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ile bir araya geldi. Ziyaret, iş dünyasıyla hükümet arasında güçlü bir iletişimin temelini oluşturdu.

Ziyaretin Detayları

Bolat, TÜSİAD Başkanı Turan ve heyetiyle gerçekleştirdiği buluşmanın ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Ziyarette, Orta Vadeli Program (OVP) güncellemeleri, yeni yatırım ve teşvik programları ile dış ticaret verileri üzerinde duruldu.

Türkiye'nin Hedefleri

Ömer Bolat, Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği projelerle küresel pazardaki rekabet gücünü artırdığını vurguladı. Bolat, "Katma değeri yüksek ürünlerle uluslararası arenada daha güçlü bir konum elde etmek en önemli hedeflerimizden biridir. Bu hedef doğrultusunda, TÜSİAD gibi iş dünyası temsilcileriyle koordineli çalışmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan, ayrıca yeni stratejilerle sanayiciler, üreticiler ve ihracatçılara destek vermeye devam edeceklerini duyurdu.