Ticaret Bakanlığı 8 Ayda Yaklaşık 1,9 Milyar TL Ceza Kesti

Ticaret Bakanlığı 8 ayda yaklaşık 1,9 milyar lira ceza uyguladı

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetimler, vatandaşların ekonomik refahını ve iç piyasa istikrarını bozacak uygulamalara karşı kararlılıkla sürdürülüyor. Bakanlık, ocak-ağustos döneminde fahiş fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimlerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Genel denetim sonuçları

Bu dönemde 371 bin 525 firma ve 23 milyon 221 bin 447 ürün denetlenirken, toplam 1 milyar 869 milyon 128 bin 236 lira ceza uygulandı.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü faaliyetleri

İç Ticaret Genel Müdürlüğü, haksız ticari uygulamalar, stokçuluk ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında ağustosta 8 bin 957 firma denetleyerek 12,2 milyon lira ceza uyguladı. Ocak-ağustos döneminde 77 bin 405 gerçek ve tüzel kişi çeşitli başlıklar altında denetlendi; aykırı fiillerde bulunan 3 bin 138 kişiye toplam 725 milyon 815 bin lira ceza kesildi.

Aynı dönemde haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri başlığı altında 290,2 milyon lira, fahiş fiyat başlığı altında 254,6 milyon lira ceza uygulandı. Sektörel denetimlerde ise kuyum sektörüne 17,9 milyon lira, emlak sektörüne 47,9 milyon lira, otomotiv sektörüne 87,5 milyon lira ceza kararlaştırıldı. Ticari elektronik ileti ve çalışma saatleri kapsamında uygulanan ceza tutarı ise 27,7 milyon lira oldu.

Tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce ağustosta 3 bin 841 firma denetlenmiş, 196 firmaya 30,6 milyon lira ceza kesilmiştir. Ocak-ağustos döneminde 22 bin 490 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş; aykırı eylemleri tespit edilen 1.473 kişiye toplam 387 milyon 943 bin 69 lira ceza uygulanmıştır.

Ön ödemeli konut satışları, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri ile taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi konulardaki aykırılıklar için 182,3 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulamalar için 173,1 milyon lira, ürün güvenliği kapsamında ise 32,5 milyon lira ceza verildi.

İl müdürlükleri ve İstanbul verileri

Bakanlığa bağlı ticaret il müdürlüklerince ağustosta 27 bin 249 firma ve 2,4 milyondan fazla ürün denetlendi; bu denetimlerde 6 bin 412 firmaya 74,2 milyon lira ceza uygulandı. Ocak-ağustos döneminde toplam 271 bin 630 firma ve 23 milyon 221 bin 447 ürün denetlenirken, 58 bin 289 firmaya 755 milyon 370 bin 152 lira ceza kesildi.

Aynı dönemde İstanbul'da 6,6 milyon, Ankara'da 3,9 milyon ve Antalya'da 3,4 milyon ürün denetlendi. İstanbul'daki denetimlerde 140 bin 814 ürün için 508,6 milyon lira ceza verildi.

Rekabet Kurumu kararları

Rekabet Kurumunca yapılan çalışmalar kapsamında, geçen yıl 223 firmaya 7,7 milyar lira ceza uygulandı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet veren firmalar olmak üzere 175 firmaya 4,6 milyar lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, iç piyasadaki istikrarı korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.