Ticaret Bakanlığı Ağustosta 548 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verdi

Ticaret Bakanlığı, ağustos ayında 548 firmaya dahilde işleme, 19 firmaya yurt içi satış ve teslim, 4 firmaya hariçte işleme izin belgesi verdi; bazı belgeler iptal edildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 08:12
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 08:12
Ticaret Bakanlığı Ağustosta 548 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verdi

Ticaret Bakanlığı Ağustosta 548 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ağustos ayına ilişkin düzenlemeleri açıkladı. Bakanlığın izin ve iptal listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayrıntılar

Buna göre, 548 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 19 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi ve 4 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 26 ve resen 4 olmak üzere bazı dahilde işleme izin belgeleri iptal edildi.

İlgili firmalar ve diğer paydaşlar, yayımlanan listeler üzerinden güncel durumlarını takip edebilir.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya ve Çin Nadir Toprak Elementleri Üretiminde İşbirliğini Görüşüyor
2
TCMB Başkanı Karahan'dan Kaliteli Eğitim Vurgusu
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu
4
Bundesbank, Alman Ekonomisinin 2024'te Yüzde 0,2 Küçüleceğini Öngördü
5
Araç sahiplerine son çağrı! Büyük gün geldi çattı: Çok büyük cezası var
6
Ziraat Bankası borçlarınızı kapatıyor! Tek başvuruya tek seferde 100.000 TL kredi çıkıyor
7
Herkes çatır çutur peş peşe ev alacak! O bankalardan 120 ay vadeli ev kredisi fırsatı duyuruldu

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü