Ticaret Bakanlığı Ağustosta 548 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ağustos ayına ilişkin düzenlemeleri açıkladı. Bakanlığın izin ve iptal listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayrıntılar

Buna göre, 548 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 19 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi ve 4 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 26 ve resen 4 olmak üzere bazı dahilde işleme izin belgeleri iptal edildi.

İlgili firmalar ve diğer paydaşlar, yayımlanan listeler üzerinden güncel durumlarını takip edebilir.