Ticaret Bakanlığı, İhracat Destekleri ile Firmaların Yanında

Ticaret Bakanlığı, Yurt Dışı Teşkilatıyla İş Dünyasına Destek Veriyor

Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı, 2024 yılı itibarıyla 108 ülkede 223 ticaret müşaviri ve ataşeyle firmaların yanında olmaya devam ediyor. Ocak-ağustos döneminde, iş dünyasından gelen 137 bin 430 talebe yanıt vererek, firmalara önemli destek sunuldu.

Destek Faaliyetleri ve İhracat Geliştirme Çabaları

Bakanlık, ihracatın artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ticaret müşavirleri ve ataşelerin kritik rol oynadığına dikkat çekti. Bu kişiler, Türk iş dünyasının yurtdışındaki temsilcileri olarak ilk temas noktası olma işlevi görüyor.Yurt Dışı Teşkilatının Faaliyetleri:

Yerli ve yabancı muhataplarla 7 bin 816 toplantı gerçekleştirildi.

İhracat desteklerine yönelik 7 bin 613 belge incelemesi yapıldı ve 772 yerinde inceleme gerçekleştirildi.

Ticaret müşavirleri, topladıkları ticari bilgileri dijital platformlar üzerinden iş dünyasına sunarak potansiyel ortaklarla iletişim sağlamaktadır. Bu bilgilere erişimi kolaylaştırmak için 'Müşavire Danışın' uygulaması, 'Dış Talepler Bülteni', 'Dış Temsilcilikler Blogu' ve 'Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler' etkinlikleri düzenlenmektedir.

Müşavire Danışın Uygulaması ile Erişim Kolaylığı

'Müşavire Danışın' uygulaması aracılığıyla firmalar, ticaret müşavirlerinden gerekli ticari bilgileri talep edebilmektedir. Bu uygulamada kayıtlı aktif kullanıcı sayısının 52 bin 95 olduğu belirtilmiştir. Kullanıcılar, ticaret müşavirliklerine 7/24 erişim sağlayarak ihtiyaç duydukları bilgilere anında ulaşabilmektedir.

Online Toplantılara Yoğun İlgi

Bakanlık tarafından düzenlenen 'Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler' başlıklı çevrimiçi toplantılara yaklaşık 2 bin 800 firmanın temsilcisi katılmıştır. Ayrıca, farklı ihracatçılar birliği ve ticaret odaları ile bire bir görüşme etkinlikleri yapılması planlanmaktadır.