Ticaret Bakanlığı İstanbul'da Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimi

Ticaret Bakanlığı İstanbul'da kırtasiye ve okul ürünleri denetimini sürdürüyor

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentte 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştiriyor.

İstanbul'da 43 ekiple saha çalışması

İstanbul'da Avrupa yakasında 29, Anadolu yakasında 14 olmak üzere toplamda 43 ekip denetime çıktı ve kent genelinde fiyat, etiket ve uygulama kontrolleri yapıldı.

Sultangazi'de fahiş fiyat ve etiket incelemesi

Ekipler, Sultangazi ilçesinde kırtasiye ürünlerine yönelik fahiş fiyat, etiket ve haksız fiyat artışı denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde; ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki fark, etiket fiyatının değişim tarihi ve ürünün önceki fiyatı incelenerek haksız fiyat artışı tespiti yapıldı.

Haksız fiyat artışı tespit edilen ürünlerle ilgili olarak tutanak tutuldu ve söz konusu ürünler gerekli işlemlerin yapılması için Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna yönlendirildi.

Yaptırım ve cezai uygulamalar

Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında fiyat etiketi olmayan veya yönetmeliğe uymayan her bir ürün için 3 bin 166 liralık idari işlem uygulanabiliyor.

