Ticaret Bakanlığı İstanbul Denetimleri: Market, Kırtasiye, Restoran ve Kafe Kontrolleri

Ticaret Bakanlığı İstanbul'da Denetimleri Sürdürüyor

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Ticaret Bakanlığına bağlı ekiplerin kent genelinde market, restoran, kafe ve kırtasiye denetimlerini aralıksız yürüttüğünü açıkladı. Menteşe, yapılan denetimlerin tüketici korunması ve haksız fiyat artışlarının önlenmesine odaklandığını belirtti.

Denetim Kapsamı ve Yöntemi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul'un tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler ile temel gıda ve ihtiyaç ürünleri üzerinde fahiş fiyat, etiket ve haksız fiyat artışı denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde; ürün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki fark, etiket fiyatı değişim tarihleri ve önceki fiyatlar mercek altına alındı. Ayrıca manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşe ve geliş fiyatı bilgileri Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.

Sarıyer Denetiminde Tutanak

Sarıyer'de yapılan denetimlerde, bir marketin manav reyonunda Hal Kayıt Sistemi verileriyle satış fiyatları karşılaştırıldığında bazı ürünlerde halden alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkın haksız fiyat artışına işaret ettiği ve yanlış bildirim yapıldığı tespit edilerek tutanak tutuldu.

Kırtasiye ve Okul Malzemeleri Denetimleri

Menteşe, yaklaşık 1 aydır okul malzemeleri ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler yürüttüklerini belirterek, son 3 haftayı kapsayan kırtasiye denetimlerinde yaklaşık 1.500 iş yerini incelediklerini söyledi. "Yaptığımız denetimlerde 216 bin 848 ürüne baktık. Burada 2 bin 174 yönetmeliklere aykırı durum tespit ettik ve bunun karşılığında 6 milyon 882 bin liralık idari yaptırım uyguladık." ifadelerini kullandı.

Market Denetimleri ve Bulgular

Menteşe, son 8 ayda yaklaşık 13 bin 984 market denetimi gerçekleştirildiğini ve bunlar kapsamında 3 milyon 809 bin ürünü incelediklerini söyledi. Bu incelemeler sonucunda 67 bin 623 aykırılık tespit edildi ve 214 milyon 94 bin liralık idari yaptırım uygulandı.

Restoran ve Kafe Denetimleri

Ticaret Bakanlığı tarafından restoran ve kafelerde menülere ilişkin denetimler de yapıldı. "Son 8 ay içinde 18 bin 360 işletmeyi denetledik ve 1 milyon 639 bin 544 menünün yönetmeliğe aykırı olduğunu tespit ettik. Bu aykırılıklar karşısında 45 milyon 248 bin lira idari yaptırım uyguladık." diye konuştu.

İhbar ve Sonraki İşlemler

Menteşe, vatandaşlara çağrıda bulunarak uygulama ve platformlardan yararlanmalarını istedi: "Diğer Bakanlıkların da yaptığı uygulamalar var. Vatandaşlarımız alışverişe çıkmadan önce mutlaka bu uygulamalara girsinler. Orada hangi ürünü alacaklarsa nerede daha uygun olduğunu görebiliyorlar. Yine sahada karşılaşılan durumu e-devlet üzerinden veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden bu durumları bizlere bildirebilirler."

Denetimler sonucu düzenlenen tutanaklar, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletiliyor ve gerekli idari işlemler için takip ediliyor.

Ekip Sayısı

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler İstanbul'da Avrupa Yakası'nda 29, Anadolu Yakası'nda 14 ekip olmak üzere toplam 43 ekip ile denetimlerini sürdürüyor.