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Ticaret Bakanlığı'ndan AB Fıstığı İhalesi Yalanlaması

Ticaret Bakanlığı, AB'den iade edilen Antep fıstığı hakkında çıkan haberin asılsız olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:07
Ticaret Bakanlığı'ndan AB Fıstığı İhalesi Yalanlaması

Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama

Ticaret Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Avrupa Birliğinin (AB) geri gönderdiği Antep fıstığı için gümrükte ihale mi açıldı?" başlıklı haberin tamamen asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltma amacını taşıdığını bildirdi.

Yanlış Bilgilendirme

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilgili gazetenin haberinde bahsi geçen kabuklu Antep fıstığının AB pazarına ihraç edilmiş bir ürün olmadığı ifade edildi. Söz konusu ürünün AB tarafından Türkiye'ye iade edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bugün bir gazetede 'AB'nin geri gönderdiği Antep fıstığı için gümrükte ihale mi açıldı?' başlığı ile yayınlanan ve AB'den 'aflatoksin' yani küf nedeniyle geri gönderilen ürünlerden olduğu iddia edilen haber tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmak maksadı taşımaktadır." denildi.

Ürün İncelemesi ve Uygunluk Raporu

Söz konusu ürünün, Mersin Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bir firma tarafından ABD'den ithal edildiği, resmi işlemlerinin zamanında yapılmaması nedeniyle tasfiyelik hale geldiği bildirildi. Ayrıca, ürünün satışa sunulmadan önce 29 Kasım 2024’te Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden analiz ettirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bakanlıklar arası eş güdüm çalışmaları kapsamında 9 Aralık 2024'te hazırlanan analiz raporunun sonucuna göre söz konusu ürünün tüketiminin insan sağlığı açısından uygun olduğu bildirilmiştir." denildi.

Ticaret Bakanlığı, iç piyasada ve gümrüklerde sıkı denetim mekanizmasına sahip olduğunu, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışarak vatandaşların sağlığını korumaya yönelik adımlar attığını belirtti. Dezenformasyona dikkat çekerek, kamuoyunu yanlış bilgilendiren haberi yalanladı.

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