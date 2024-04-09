Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama: “İsrail’e ihracat kısıtlanacak”

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin İsrail ile olan ihracatına kısıtlama getirildiğini duyurdu. Alınan karara göre 50’den fazla üründe kısıtlama yapılacak. Bu ürünler arasında, inşaat malzemelerinden jet ve uçak yakıtına kadar çok sayıda ürün yer alıyor.
Ticaret Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının 185. gününde, ihracatta kısıtlama kararı aldığını ve 54 ürünün gönderimini kısıtladıklarını açıkladı. Alınan kararın 9 Nisan’dan itibaren geçerli olacağı, İsrail ateşkes ilan edene kadar ve Gazze’de yardımlara izin verene kadar kısıtlamaların devam edeceği belirtildi.
İsrail’e ihraç edilmesinde kısıtlamaya gidilen ürünlerden bazıları ise şu şekilde:
Alüminyum Profiller ve Teller
Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller
Beton Mikserleri
Çelik Borular ve Bağlantı Parçaları
Çelik Filmaşin
Çelik Kapılar ve Depolar
Çelik Köprü Akşamı
Çelik Kuleler
Çelik Profiller
Çimento
Demir Çelikten Üretilmiş Olan Tüm İnşaat Malzemeleri
Ekskatörler
Elektrik Kabloları ve Panoları
Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri
Forkliftler
Halat ve Kablolar
Hırdavat Ürünleri
Hidrolik Yağlar
İnşaat Demirleri
İnşaat Makinaları
İnşaatta Kullanılan Camlar
Kimyasal Bileşikler
Kireç
Klinker
Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar
Kükürt
Madeni ve Motor Yağları
Makaralı Zincirler
Mermer
Metal İşleme Makinaları
Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar
Mineral Gübreler
Tel Çekme Makinaları
Testere Makinaları
Tuğlalar
Uçak Benzini ve Jet Yakıtı
Vinçler
Yapıştırıcılar ve Tutkallar
Yassı Çelik Ürünleri