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Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama: “İsrail’e ihracat kısıtlanacak”

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir son dakika duyurusuna göre, Türkiye, İsrail’e olan ihracatı kısıtlama kararı aldı.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 10:04
Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama: “İsrail’e ihracat kısıtlanacak”

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin İsrail ile olan ihracatına kısıtlama getirildiğini duyurdu. Alınan karara göre 50’den fazla üründe kısıtlama yapılacak. Bu ürünler arasında, inşaat malzemelerinden jet ve uçak yakıtına kadar çok sayıda ürün yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının 185. gününde, ihracatta kısıtlama kararı aldığını ve 54 ürünün gönderimini kısıtladıklarını açıkladı. Alınan kararın 9 Nisan’dan itibaren geçerli olacağı, İsrail ateşkes ilan edene kadar ve Gazze’de yardımlara izin verene kadar kısıtlamaların devam edeceği belirtildi.

İsrail’e ihraç edilmesinde kısıtlamaya gidilen ürünlerden bazıları ise şu şekilde:

Alüminyum Profiller ve Teller

Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller

Beton Mikserleri

Çelik Borular ve Bağlantı Parçaları

Çelik Filmaşin

Çelik Kapılar ve Depolar

Çelik Köprü Akşamı

Çelik Kuleler

Çelik Profiller

Çimento

Demir Çelikten Üretilmiş Olan Tüm İnşaat Malzemeleri

Ekskatörler

Elektrik Kabloları ve Panoları

Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri

Forkliftler

Halat ve Kablolar

Hırdavat Ürünleri

Hidrolik Yağlar

İnşaat Demirleri

İnşaat Makinaları

İnşaatta Kullanılan Camlar

Kimyasal Bileşikler

Kireç

Klinker

Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar

Kükürt

Madeni ve Motor Yağları

Makaralı Zincirler

Mermer

Metal İşleme Makinaları

Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar

Mineral Gübreler

Tel Çekme Makinaları

Testere Makinaları

Tuğlalar

Uçak Benzini ve Jet Yakıtı

Vinçler

Yapıştırıcılar ve Tutkallar

Yassı Çelik Ürünleri

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