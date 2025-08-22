DOLAR
Ticaret Bakanlığı'ndan Antrepo Düzenlemesi: Yatırım Şartları ve Ücret Şeffaflığı

Ticaret Bakanlığı, antrepo yatırım izinleri ve yıllık fiyat tarifelerine ilişkin yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu; sermaye ve şeffaflık kuralları belirlendi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:10
Ticaret Bakanlığı, antrepo kullanıcılarının maliyetlerini öngörebilmesi ve şeffaflık amacıyla gümrük ve antrepo uygulamalarında kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Bakanlık tarafından hazırlanan "Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatırım izni ve mali yeterlilik şartları

Düzenlemeyle antrepo yatırım izni için başvuracak işleticilerin ödenmiş sermaye tutarları mevcut koşullara uygun olarak yeniden belirlendi. Yatırım izni, yalnızca kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari üç yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi 1. ve 2. bölgedeki iller için 40 milyon lira, 3 ve 4. bölgedeki iller için 20 milyon lira, 5 ve 6. bölgedeki iller için 10 milyon lira olan anonim veya limitet şirketlere verilecek.

Yıllık fiyat tarifelerinde şeffaflık

Antrepo kullanıcılarının maliyetlerini öngörebilmesi için genel antrepolarda uygulanacak yıllık fiyat tarifesi, antrepo işleticileri tarafından Ocak ayı sonuna kadar ilgili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne gönderilecek.

Faaliyete yeni başlayan genel antrepoların yıllık fiyat tarifesi ise açma ve işletme izninin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ilgili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne bildirilecek. Bu tarifeler, ilgili müdürlüklerce kurumsal internet sitelerinde yayımlanacak.

