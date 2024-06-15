Ticaret Bakanlığı'ndan enflasyon düzeltmesine ilişkin yeni düzenleme! İşte düzenlemenin detayları

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YENİ DÜZENLEME



Ticaret Bakanlığı, enflasyon düzeltmesinin Türk Ticaret Kanunu'na olan etkilerini düzenlemek ve uygulamada birliği sağlamak amacıyla yeni bir tebliğ yayımladı. Bu düzenleme, 2023 ve sonrasındaki hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesine ilişkin olarak esas alınacak finansal tabloları belirlemeyi amaçlıyor.

ESAS ALINACAK FİNANSAL TABLOLARIN BELİRLENMESİ

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ", şirketlerin enflasyon düzeltmesi uygulamasında hangi finansal tabloları kullanacaklarını belirliyor. Buna göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun belirlediği muhasebe standartlarına uygun hazırlanan finansal tablolar esas alınacak.

2023 yılı ve sonrasındaki hesap dönemlerinde, enflasyon düzeltmesine tabi tutulan finansal tabloların genel kurul ve yönetim organınca kabul edilen tablolar olduğu vurgulanıyor. Bu düzenleme, Vergi Usul Kanunu'nun geçici 33'üncü maddesi ve ilgili Genel Tebliğ (Sıra No: 555) hükümlerine tabi olan şirketler için de geçerli olacak şekilde tasarlandı.

SERMAYE TUTARININ BELİRLENMESİ VE KULLANIMI

Ticaret siciline tescil edilmiş olan sermaye tutarı, şirketlerin sermaye artırımı, sermaye azaltımı, birleşme, bölünme, tür değişikliği gibi işlemlerde esas alınacak. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye düzeltmesi, şirketlerin sermaye yapısı ve kar dağıtımı gibi finansal kararlarında dikkate alınacak önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Enflasyon düzeltmesine dayalı olarak alınacak kararlarda, şirketlerin ve kardan pay sahiplerinin vergisel yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenecek. Bu kararlar, şirketlerin vergi performanslarını ve mali durumlarını doğrudan etkileyebilecek nitelikte olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi, şirketlerin enflasyon düzeltmesi uygulamalarında birliği sağlamayı, tereddütleri ortadan kaldırmayı ve Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu artırmayı hedefliyor. Bu düzenleme, iş dünyasında finansal açıklığın ve şeffaflığın artırılması adına önemli bir adım olabileceği tahmin edilliyor.