Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,79 1,53%
EURO
35,16 0,53%
ALTIN
2.447,14 2,86%

Ticaret Bakanlığı'ndan enflasyon düzeltmesine ilişkin yeni düzenleme! İşte düzenlemenin detayları

Ticaret Bakanlığı, Türk Ticaret Kanunu'na etkileri göz önünde bulundurarak enflasyon düzeltmesi uygulamasında birlik ve açıklık sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler getirdi. İşte enflasyon düzeltmesine esas alınacak finansal tablolar ve bu düzenlemenin şirketler üzerindeki etkileri...

Yayın Tarihi: 15.06.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 15:54
Ticaret Bakanlığı'ndan enflasyon düzeltmesine ilişkin yeni düzenleme! İşte düzenlemenin detayları

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YENİ DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığı, enflasyon düzeltmesinin Türk Ticaret Kanunu'na olan etkilerini düzenlemek ve uygulamada birliği sağlamak amacıyla yeni bir tebliğ yayımladı. Bu düzenleme, 2023 ve sonrasındaki hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesine ilişkin olarak esas alınacak finansal tabloları belirlemeyi amaçlıyor.

ESAS ALINACAK FİNANSAL TABLOLARIN BELİRLENMESİ

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ", şirketlerin enflasyon düzeltmesi uygulamasında hangi finansal tabloları kullanacaklarını belirliyor. Buna göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun belirlediği muhasebe standartlarına uygun hazırlanan finansal tablolar esas alınacak.

2023 yılı ve sonrasındaki hesap dönemlerinde, enflasyon düzeltmesine tabi tutulan finansal tabloların genel kurul ve yönetim organınca kabul edilen tablolar olduğu vurgulanıyor. Bu düzenleme, Vergi Usul Kanunu'nun geçici 33'üncü maddesi ve ilgili Genel Tebliğ (Sıra No: 555) hükümlerine tabi olan şirketler için de geçerli olacak şekilde tasarlandı.

SERMAYE TUTARININ BELİRLENMESİ VE KULLANIMI

Ticaret siciline tescil edilmiş olan sermaye tutarı, şirketlerin sermaye artırımı, sermaye azaltımı, birleşme, bölünme, tür değişikliği gibi işlemlerde esas alınacak. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye düzeltmesi, şirketlerin sermaye yapısı ve kar dağıtımı gibi finansal kararlarında dikkate alınacak önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Enflasyon düzeltmesine dayalı olarak alınacak kararlarda, şirketlerin ve kardan pay sahiplerinin vergisel yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenecek. Bu kararlar, şirketlerin vergi performanslarını ve mali durumlarını doğrudan etkileyebilecek nitelikte olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi, şirketlerin enflasyon düzeltmesi uygulamalarında birliği sağlamayı, tereddütleri ortadan kaldırmayı ve Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu artırmayı hedefliyor. Bu düzenleme, iş dünyasında finansal açıklığın ve şeffaflığın artırılması adına önemli bir adım olabileceği tahmin edilliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklisi, çalışanı, kadını, erkeği kimsenin borcu kalmayacak! 30 Haziran'a kadar 300.000 TL ile borçlar kapanacak

Kıyıda köşede biriktirenler sahip çıksın! Satan büyük zarar edecek

O ilde yaşayan 18-65 arası personel alımı başladı! Sınav şartı aranmayacak

Bu otomobilleri şimdi almayan yandı! Tam 500 bin TL'lik zam kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

O ilde yaşayan 18-65 arası personel alımı başladı! Sınav şartı aranmayacak

Emeklisi, çalışanı, kadını, erkeği kimsenin borcu kalmayacak! 30 Haziran'a kadar 300.000 TL ile borçlar kapanacak

Bu otomobilleri şimdi almayan yandı! Tam 500 bin TL'lik zam kapıda

Milyonlarca öğrenci kahrolacak! Tamı tamına yüzde 50 zam geldi

Temmuz’da emekliye gelenler geliyor! Çifte zam+ ek ödeme ortaya çıktı

Eksik primden emekli olmayanlar dikkat! Prim sorununu çözen detay ayyuka çıktı

İstanbul, Ankara, İzmir ve o illere 4 günlük sürpriz! Duyanlar inanamayacak

Parasını bankaya koyan 42 bin TL maaşa bağlanıyor! Bankalarda mevduat faizi fırsatı

Kıyıda köşede biriktirenler sahip çıksın! Satan büyük zarar edecek

Altın almak isteyenlere son şans! O tarihten sonra altın fiyatları ok gibi fırlayacak

Dar gelirliye 7500 TL bayram öncesi yardım! Başvuru yapan her haneye ödenecek

Bayramda bunu yapan hapı yuttu! Anında 4 bin 810 TL ceza kesilecek