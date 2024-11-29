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Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadele Açıklaması

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerdeki kaçakçılık ile mücadeledeki başarılarını ve hedeflerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 00:47
Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadele Açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılık Mücadelesine Güçlü Destek

Ticaret Bakanlığı, kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı yürütülen mücadelede kararlılık ve başarılarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, farklı kaynaklarda yer alan gerçek dışı iddiaların özellikle Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün ciddi emeklerini hedef aldığını belirtti.

Yanlış İddialara Tepki

Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir gazetenin İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü hakkında yaptığı ve gerçek dışı bilgiler içeren haberi eleştirdi. Söz konusu haberde yer alan “pirinç levhalarının altın levhalarla değiştirildiği” iddiasının maksatlı ve karalayıcı olduğunu belirtti.

Mücadelenin Hedefleri ve Başarıları

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün, uyuşturucu, tütün mamulleri, akaryakıt, değerli madenler ve daha birçok yasa dışı ticaret eylemine karşı geniş çaplı operasyonlar yürüttüğü ifade edildi. 1 Haziran 2023 ile 28 Kasım 2024 tarihleri arasında tespit edilen 9,953 olayda toplam 66 milyar 19 milyon lira değerinde yasa dışı faaliyetlerin engellendiği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca, bu olayların 481’inin değerli madenlerle ilgili olduğunu ve bu faaliyetlerin toplam değerinin 3 milyar 741 milyon lira olduğunu bildirdi. Son 18 ayda, %-76 artış oranıyla 30 ton 210 kilogram uyuşturucu yakalandığı ve bunun 33,5 milyar lira değerinde olduğu belirtildi.

Güvenlik ve Şeffaflık Önceliği

Ticaret Bakanlığı, gümrük ticareti süreçlerinde güvenliği artırmak ve yasa dışı ticareti azaltmak amacıyla modern yöntem ve tekniklerin kullanıldığını ifade etti. Tüm bu çabaların 86 milyon vatandaşın hakkını koruma ve adil, şeffaf bir ticari sistem inşa etme hedefi doğrultusunda olduğu kaydedildi.

Bakanlık, yapılan eleştirilerin, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün büyük çabalarını karalamak amacı taşıdığını, ancak bu mücadelelerin güven ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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