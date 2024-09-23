Ticaret Bakanlığı'ndan Ukrayna ile İHA/SİHA İddialarına Yalanlama

Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Ticaret Bakanlığı, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında dolaşan, "Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Bakanlık, bu konuda yazılı bir açıklama yaparak, söz konusu iddianın tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

Çiftçileri Koruma Amaçlı Önlemler

Açıklamada, Türkiye'ye buğday ithalatında çiftçileri korumak amacıyla şu anda %130 gümrük vergisi uygulandığı vurgulandı. Ayrıca, 21 Haziran - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında, yerli buğday üretiminin de göz önünde bulundurularak dahilde işleme rejimi kapsamında buğday ithalatının durdurulduğu belirtildi.

İddiaların Savunma Sanayii ile İlişkisi

Bakanlık açıklamasında, Türkiye ile Ukrayna arasında söz konusu ticaretin gerçekleşmediğinin ikili dış ticaret verileriyle kanıtlandığına dikkat çekildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin daha önceki bir tarihte buğdayın toprağa gömüldüğü yönündeki iddiaları yalanladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu tür yalan iddialar, ülkemizin ilerleyen dış ticaret ve tarım politikalarını hedef alarak, ekonomimize zarar vermeye yönelik kasıtlı girişimlerdir" denildi.