Ticaret Bakanlığı temmuzda 602 firmaya dahilde işleme izni verdi

Temmuz ayına ilişkin izin ve iptal listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında temmuz ayında düzenlediği izin belgelerine ilişkin verileri açıkladı.

Bakanlığın, temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 16 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 7 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firmaların talebine istinaden 19 izin belgesi de iptal edildi.