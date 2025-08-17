DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.101,1 -0,54%

Ticaret Bakanlığı temmuzda 602 firmaya dahilde işleme izni verdi

Ticaret Bakanlığı, temmuz ayında 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenledi; ilgili listeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 08:51
Ticaret Bakanlığı temmuzda 602 firmaya dahilde işleme izni verdi

Ticaret Bakanlığı temmuzda 602 firmaya dahilde işleme izni verdi

Temmuz ayına ilişkin izin ve iptal listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında temmuz ayında düzenlediği izin belgelerine ilişkin verileri açıkladı.

Bakanlığın, temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 16 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 7 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firmaların talebine istinaden 19 izin belgesi de iptal edildi.

İLGİLİ HABERLER

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vergide Tam Otomasyon: Maliye Robotik ve Yapay Zeka Dönemini Başlattı
2
Bursa Harmancık'taki Orman Yangınına Yoğun Müdahele
3
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TercihFest 2025'te Gençlerle Buluştu
4
YTÜ Yıldız Teknopark ve BV Portföy, 1 Milyar Liralık Fon ile Girişimcileri Destekleyecek
5
Türkiye Bankasürans Zirvesi: Bankacılık ve Sigorta Sektörleri Geleceği Tartıştı
6
Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar