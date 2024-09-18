Ticari Elektronik İletilerin Kaydedilmesi İçin Yeni Düzenleme

Ticari Elektronik İletilerin Kaydı için Yeni Kurallar

Ticaret Bakanlığı, ticari elektronik iletilerin kaydedilmesi hizmetini sunan şirketler için yeni düzenlemelerini Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, hizmet sağlayıcılar tarafından alınan ticari elektronik ileti onay ve ret bilgileri, İleti Yönetim Sistemi (İYS) aracılığıyla kayıt altına alınacak.

Yetkilendirme Süreci

Yeni tebliğe göre, ticari iletilerin yönetimini gerçekleştiren entegratörler Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek. Bakanlık, "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve "Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik" maddelerine dayanarak, ticari faaliyetlerde bulunan hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini belirlemektedir.

Denetim ve Yükümlülükler

Düzenleme kapsamında, entegratörlerin faaliyetleri denetlenerek, belirlenen yükümlülüklere uymayan veya yeterlilik şartlarını kaybedenlerin yetkileri askıya alınacak. Aykırılıkları gidermeyen firma ve kuruluşların yetkileri iptal edilerek sitemde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilecek.

, bu yeni düzenlemeyle ticari elektronik ileti süreçlerinin daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.