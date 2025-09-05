TİGEM 3 bin 320 Küçükbaş Hayvan İçin İhale Açtı

İhale Detayları

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 320 küçükbaş hayvan satışı için ihale ilanı yayımladı. İlan, kurumun Resmi Gazete duyurusunda yer aldı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 1800 merinos, 600 kıvırcık, 720 T. Tahirova ve 200 Kıvırcık-T. Tahirova olmak üzere 3 bin 320 küçükbaş hayvan, canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle 18 Eylül saat 11.00'de işletmenin idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhalede muhammen bedel 27 milyon 862 bin 875 lira olarak belirlendi.