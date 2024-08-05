TikTok, Avrupa'daki Ödül Programını Sonlandırdı

TikTok Ödül Programını Avrupa'da Kaldırılıyor

Avrupa Birliği (AB), Çin merkezli ByteDance'ın sahibi olduğu TikTok'un ödül programını üye ülkelerde tamamen sonlandırma sözü verdi.

AB Komisyonu Açıklama Yaptı

AB Komisyonu, TikTok'un AB Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında TikTok Lite ödül programını Avrupa'da kalıcı olarak geri çekecek olduğunu duyurdu. Bu karar, TikTok'a karşı 22 Nisan'da başlatılan yasal süreçte dile getirilen endişeleri gidermek amacıyla alındı.

Yasal Bağlayıcılık ve Cezalar

Açıklamada, ödül programının kaldırılmasının bir yasal zorunluluk haline geldiği ve benzer uygulamaların ileriye dönük bir daha yapılmaması gerektiği belirtildi. Herhangi bir taahhüt ihlalinin kurallara aykırı olacağı ve para cezasıyla sonuçlanacağı vurgulandı.

Kullanıcılar İçin Ödüller

TikTok Lite platformunda, kullanıcıların arkadaşlarını davet etmesi gibi işlemler sonucunda ödüller kazanması mümkün oluyordu. Ancak bu uygulama, çocuklar ve genel kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle yasaklandı.

AB’nin Katı Kuralları

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yasalar, TikTok gibi büyük dijital platformlara sıkı kurallar getirdi. AB, kural ihlali yapan dijital platformlara yüksek para cezaları uygulayabiliyor ve devam eden ihlaller durumunda platformların Avrupa’daki faaliyetlerini sonlandırma hakkına sahip.