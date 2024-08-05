Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TikTok, Avrupa'daki Ödül Programını Sonlandırdı

AB, TikTok'un ödül programını kaldırdığını duyurdu. Program, çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle yasaklandı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:55
TikTok, Avrupa'daki Ödül Programını Sonlandırdı

TikTok Ödül Programını Avrupa'da Kaldırılıyor

Avrupa Birliği (AB), Çin merkezli ByteDance'ın sahibi olduğu TikTok'un ödül programını üye ülkelerde tamamen sonlandırma sözü verdi.

AB Komisyonu Açıklama Yaptı

AB Komisyonu, TikTok'un AB Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında TikTok Lite ödül programını Avrupa'da kalıcı olarak geri çekecek olduğunu duyurdu. Bu karar, TikTok'a karşı 22 Nisan'da başlatılan yasal süreçte dile getirilen endişeleri gidermek amacıyla alındı.

Yasal Bağlayıcılık ve Cezalar

Açıklamada, ödül programının kaldırılmasının bir yasal zorunluluk haline geldiği ve benzer uygulamaların ileriye dönük bir daha yapılmaması gerektiği belirtildi. Herhangi bir taahhüt ihlalinin kurallara aykırı olacağı ve para cezasıyla sonuçlanacağı vurgulandı.

Kullanıcılar İçin Ödüller

TikTok Lite platformunda, kullanıcıların arkadaşlarını davet etmesi gibi işlemler sonucunda ödüller kazanması mümkün oluyordu. Ancak bu uygulama, çocuklar ve genel kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle yasaklandı.

AB’nin Katı Kuralları

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yasalar, TikTok gibi büyük dijital platformlara sıkı kurallar getirdi. AB, kural ihlali yapan dijital platformlara yüksek para cezaları uygulayabiliyor ve devam eden ihlaller durumunda platformların Avrupa’daki faaliyetlerini sonlandırma hakkına sahip.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!