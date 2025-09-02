TİM, Avustralya'ya İhracatı Orta Vadede 2 Milyar Dolara Çıkarmayı Hedefliyor

TİM, Avustralya'ya ihracatta 2 milyar dolar hedefine odaklandı

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, Avustralya'ya yönelik ihracatı orta vadede 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Güleç, 2024'te Avustralya'ya yapılan ihracatın 1,1 milyar dolar olduğunu belirtti.

Ticaret heyeti Sidney ve Melbourne'de temaslarda bulundu

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen genel ticaret heyeti kapsamında, makine, otomotiv, gıda, tekstil, otomasyon, kozmetik, mobilya ve finans sektörlerinden 16 firmadan temsilcilerin yer aldığı heyet, Sidney ve Melbourne'de Avustralya merkezli 140 firmayla toplam 210 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Güleç: Potansiyel büyük, mesafe ve lojistik engellerine rağmen fırsat var

Ahmet Güleç heyete başkanlık eden açıklamasında, Türkiye'nin Avustralya'ya ihracatının arzu edilen seviyede olmadığını ancak potansiyelin yüksek olduğunu vurguladı. Güleç, "2024'te Avustralya'ya yaklaşık 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Böylece Avustralya'ya yıllık ihracatta ilk kez 1 milyar dolar sınırını aşmış olduk. Aynı yıl Avustralya'dan ithalatımız ise 1 milyar 150 milyon dolar düzeyindeydi. 2025'in ilk yarısında ihracatımız yaklaşık yüzde 9 düşüşle 487 milyon dolara, ithalatımız ise yüzde 54 azalarak 320,6 milyon dolara geriledi." ifadelerini kullandı.

Güleç, "Biz de TİM olarak bu durumu fırsata çevirmek için Sidney ve Melbourne şehirlerine genel ticaret heyeti düzenledik. ... Sidney ve Melbourne'deki temaslarımız, Avustralya'da özellikle makine, otomotiv, gıda, tekstil, mobilya başta olmak üzere birçok sektörümüz için ihracat potansiyeli olduğunu gösterdi. Biz bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olan Avustralya'ya ihracatımızı orta vadede 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Melbourne etabına katılan Avustralya Büyükelçimiz Ufuk Gezer ise ihracatçılara destek verdi. TİM, ihracatçı birlikleriyle birlikte 2026 için Avustralya pazarına yönelik sektörel ve genel ticaret heyetlerinin yanı sıra milli katılım fuar projelerini planladıklarını açıkladı.

