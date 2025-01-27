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TİM Başkanı Mustafa Gültepe, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:48
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

TİM Başkanı'ndan Anlamlı Katılım

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Gültepe, bu organizasyonda yer alarak, fotoğraf sanatının ve haberciliğin önemine vurgu yaptı.

Yılın Kareleri Oylaması

Anadolu Ajansı'nın her yıl gerçekleştirdiği bu etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden haber fotoğrafları, jüri ve halk oylaması ile değerlendiriliyor. Başkan Gültepe'nin katılımı, etkinliğe olan ilgiyi artırdı ve fotoğrafçılığın toplum üzerindeki etkisini yeniden hatırlattı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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