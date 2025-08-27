TİM'e İSTKA'dan 40 milyon lira destek: Üç ikiz dönüşüm projesi onaylandı

TİM'e İSTKA'dan Yaklaşık 40 Milyon Lira Destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ortaklarıyla birlikte hazırladığı üç proje ile İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)'nın 2025 yılı Mali Destek Programları'ndan toplamda yaklaşık 40 milyon lira destek almaya hak kazandı. Projeler, sektörlerin ikiz dönüşüm süreçlerine liderlik etmeyi hedefliyor.

Projelerin Detayları ve Finansman

TİM tarafından yapılan açıklamaya göre, destek almaya hak kazanan projeler şunlar:

Yapay Zeka ile Tedarik Zinciri Optimizasyonu — Projenin liderliğini TİM üstlenecek ve İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile yürütülecek. Proje için İSTKA'dan 12,2 milyon lira destek sağlanacak.

Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm — İHKİB'in liderliğindeki bu proje için İSTKA 13,1 milyon lira destek verecek.

İkiz Dönüşüm Yoluyla Endüstriyel Dekarbonizasyon (IDec-TT) — Proje Yeditepe Üniversitesi ile yürütülecek ve demir, çelik ile çimento sektörlerinde yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor. Proje için İSTKA'dan 11,9 milyon lira destek alınacak.

Her üç projede bütçenin yüzde 90'ı İSTKA tarafından sağlanacak ve TİM, ilerleyen süreçte yeni işbirlikleriyle dönüşüme liderlik etmeye devam edeceğini belirtti.

Gültepe'nin Değerlendirmesi

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu vurgulayarak, ülkeyi ilk 10 ihracatçı ülke arasında konumlandırma hedefiyle çalıştıklarını ifade etti. Gültepe, hedefe ulaşmanın yolunun yüksek teknoloji, AR-GE, inovasyon ve markalaşmadan geçtiğini belirtti.

Gültepe ayrıca, "Hedefe ulaşabilmemizin yolu yüksek teknolojiden, AR-GE’den, inovasyondan, markalaşmadan geçiyor. Bütün bunlara ilave olarak ikiz dönüşüm olarak adlandırdığımız dijitalleşmeyi ve yeşil dönüşümü de tüm sektörlerimiz için fırsata dönüştürmek durumundayız. Özellikle toplam ihracatımızın yüzde 42’sini gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği (AB) pazarında mevcut payımızı korumak ve daha avantajlı konuma geçebilmemiz için ikiz dönüşümde çok hızlı yol almamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, TİM'in dört yıl önce açıkladığı sürdürülebilirlik eylem planlarına, ECOTİM programı ve GREENTİM platformu ile KOBİ'lere yönelik çalışmalara değindi. Ayrıca, Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı'nda TÜBİTAK'ın çözüm ortağı olduklarını ve ilk defa İSTKA projesi yapıyor olmanın heyecanını yaşadıklarını aktardı.

TİM, onaylanan projelerle özellikle hazır giyim sektörünün rekabet gücünü artırmayı ve demir-çelik ile çimento sektörlerinde yeşil-dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklarıyla birlikte hazırladığı 3 projeyle İstanbul Kalkınma Ajansından (İSTKA) yaklaşık 40 milyon lira destek almaya hak kazandı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, açıklamalarda bulundu.