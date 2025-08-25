DOLAR
41 0,35%
EURO
48,03 0,61%
ALTIN
4.434,59 -0,06%
BITCOIN
4.583.136,54 0,77%

TİM: Temmuz'da İhracat Talep Endeksi 100,2, Pazar Dayanıklılık 101,1

TİM İhracat Pazar Monitörü'ne göre Temmuz'da İhracat Talep Endeksi 100,2; Pazar Dayanıklılık Endeksi 101,1 oldu, her iki endeks uzun dönem ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:26
TİM: Temmuz'da İhracat Talep Endeksi 100,2, Pazar Dayanıklılık 101,1

TİM: Temmuz'da İhracat Talep Endeksi 100,2, Pazar Dayanıklılık 101,1

Temmuz verileri açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayımlanan İhracat Pazar Monitörünün temmuz ayı sonuçlarına göre, ihracat pazarlarındaki talep ve risk göstergelerinde dikkat çekici bir toparlanma görüldü.

İhracat Talep Endeksi

İhraç edilen ürünlere yönelik talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden izleyen İhracat Talep Endeksi, temmuz ayında aylık bazda %0,3 ve geçen yılın aynı ayına göre %0,6 artışla 100,2 puana yükseldi. Böylelikle endeks, uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretti.

Endeksin ortalamanın üzerine çıkmasında, işsizlik, enflasyon, tüketici güveni ve sanayi üretimi göstergelerindeki gerilemelere karşın iş güveni göstergelerindeki artışın etkili olduğu belirtildi.

Pazar Dayanıklılık Endeksi

İhracat pazarlarının kısa ve uzun vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergeler temelinde risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, temmuz ayında aylık bazda %0,4 ve geçen yılın aynı ayına göre %1,3 artış göstererek 101,1 puana ulaştı.

Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi gerileme ile İhracat Talep Endeksi'nin uzun vadeli ortalamasının üzerinde seyretmesinin, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumlu etkilediği vurgulandı. Sonuç olarak her iki endeks de uzun dönem ortalamasının üzerinde bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekaydınlar: Bursa'dan 22 Ülkeye Minibüs İhracatı ve 'Sambus' Elektrikli Hedefi
2
Türkiye'nin organik ihracatı 1 milyar avroyu aştı
3
TİM: Temmuz'da İhracat Talep Endeksi 100,2, Pazar Dayanıklılık 101,1
4
Kimyasal Yöntemlerle Petrol Geri Kazanım Pazarı 2031'de 1,4 Milyar Dolara Ulaşıyor
5
Avrupa Borsaları Jeopolitik Endişelerle Haftaya Negatif Başladı
6
Türk Eximbank İlk Yarıda 25,4 Milyar Dolar İhracat Desteği Sağladı
7
Jackson Hole Öncesi Küresel Piyasalar Karışık Seyirde

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası