TİM: Temmuz'da İhracat Talep Endeksi 100,2, Pazar Dayanıklılık 101,1

Temmuz verileri açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayımlanan İhracat Pazar Monitörünün temmuz ayı sonuçlarına göre, ihracat pazarlarındaki talep ve risk göstergelerinde dikkat çekici bir toparlanma görüldü.

İhracat Talep Endeksi

İhraç edilen ürünlere yönelik talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden izleyen İhracat Talep Endeksi, temmuz ayında aylık bazda %0,3 ve geçen yılın aynı ayına göre %0,6 artışla 100,2 puana yükseldi. Böylelikle endeks, uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretti.

Endeksin ortalamanın üzerine çıkmasında, işsizlik, enflasyon, tüketici güveni ve sanayi üretimi göstergelerindeki gerilemelere karşın iş güveni göstergelerindeki artışın etkili olduğu belirtildi.

Pazar Dayanıklılık Endeksi

İhracat pazarlarının kısa ve uzun vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergeler temelinde risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, temmuz ayında aylık bazda %0,4 ve geçen yılın aynı ayına göre %1,3 artış göstererek 101,1 puana ulaştı.

Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi gerileme ile İhracat Talep Endeksi'nin uzun vadeli ortalamasının üzerinde seyretmesinin, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumlu etkilediği vurgulandı. Sonuç olarak her iki endeks de uzun dönem ortalamasının üzerinde bulunuyor.