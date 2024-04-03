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Tiryakiler çileden çıkacak! O tarihten sonra sigara 10 TL'lik okkalı zam!

Son dakikada sigara içenleri büyük endişeye sevk eden bir açıklama yayımlandı. Açıklamada seçim sonrasında sigara fiyatlarına 10 TL gibi bir zam yapılacağı ileri sürüldü.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 12:40
Tiryakiler çileden çıkacak! O tarihten sonra sigara 10 TL'lik okkalı zam!

Seçimden sonra sigara fiyatına 10 TL zam yapılacağı iddia edildi. Türkiye Tekel Bayileri Platformunun başkanlık görevini yürüten Özgür Aybaş, resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Aybaş, tarafından yapılan açıklamada sigara fiyatlarına 1-10 Nisan tarihlerinin arasında 10 TL'lik artış beklendiği belirtildi.

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O tarihten sonra sigara 10 TL'lik okkalı zam!

Özgür Aybaş, paylaşımında şunları söyledi: "10TL'lik artış fısıltıları! Sigara fiyatlarındaki artışlar tartışılıyor ve şirketler sigara satışlarını kısıtlamaya başladı."

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