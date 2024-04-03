Tiryakiler çileden çıkacak! O tarihten sonra sigara 10 TL'lik okkalı zam!

Seçimden sonra sigara fiyatına 10 TL zam yapılacağı iddia edildi. Türkiye Tekel Bayileri Platformunun başkanlık görevini yürüten Özgür Aybaş, resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Aybaş, tarafından yapılan açıklamada sigara fiyatlarına 1-10 Nisan tarihlerinin arasında 10 TL'lik artış beklendiği belirtildi.

"FİRMALAR ÜRÜNLERDE KISITLAMA YAPMAYA BAŞLADI"





Özgür Aybaş, paylaşımında şunları söyledi: "10TL'lik artış fısıltıları! Sigara fiyatlarındaki artışlar tartışılıyor ve şirketler sigara satışlarını kısıtlamaya başladı."