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TİSAŞ'ın PX5.7 Modeli ABD Pazarında Dikkat Çekiyor

Trabzon merkezli TİSAŞ, PX5.7 tabancasını ABD'ye ihraç ederek global pazarda önemli bir yer edinmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:43
TİSAŞ'ın PX5.7 Modeli ABD Pazarında Dikkat Çekiyor

TİSAŞ'ın Yeni Lideri PX5.7

Doğu Karadeniz'in silah üretim merkezi olan Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ), 2024'te piyasaya sürdüğü PX5.7 modeli ile global pazardaki iddiasını güçlendiriyor. Geçen yıl seri üretimine başlanan bu model, Amerika Birleşik Devletleri pazarında dikkat çekiyor.

Uzun AR-GE Sürecinin Sonucu

Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren TİSAŞ, PX5.7 modeline yönelik üç yıllık detaylı bir AR-GE çalışması gerçekleştirdi. TİSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Murat Alemdaroğlu, bu tabancanın global pazardaki yerinin özel olduğunu belirtiyor. Alemdaroğlu, “Uzun uğraşlar sonucunda gerçekleştirebildiğimiz bir model. Dünya üzerinde de sayılı firmalar arasında üretilmektedir.” diye ekliyor.

Emsal Ürünlerden Farklılık Gösteren Özellikler

Delici mühimmat tipi ve fişek çıkış hızı ile öne çıkan PX5.7, kullanıcı ihtiyaçları ve önceki modellerden gelen geri dönüşler doğrultusunda tasarlandı. Bu modelin 20 artı 1 mermi kapasitesi bulunuyor; askeri versiyonunun fişek çıkış hızı ise 700-720 metre bölü saniyeye ulaşabiliyor.

Gelişmiş Teknoloji ve Aksesuar Desteği

Üretimde hassas ve ileri teknoloji kullandıklarını vurgulayan Alemdaroğlu, “Kullanıcıların istekleri doğrultusunda farklı özellikler ekledik. Bu tabancaya montajı kolaylaştıracak aksesuarlar entegre ettik.” açıklamasında bulundu. İşlevselliği artırmak amacıyla red-dot, lazer ve fener gibi opsiyonel aksesuarlar da kullanılabiliyor.

Hedef: Satış Rakamlarını Artırmak

2024 yılı içerisinde yaklaşık 22 bin adet satış gerçekleştirmeyi hedefleyen TİSAŞ, 2025'te bu rakamı daha da yukarı çekmeyi planlıyor. Alemdaroğlu, “Ürünün çabuk yükselişe geçeceğini umuyoruz.” diyerek geleceğe dair umutlarını paylaşıyor.

Doğu Karadeniz'de silah üretim alanında faaliyet gösteren Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ) seri...

Doğu Karadeniz'de silah üretim alanında faaliyet gösteren Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ) seri üretimine geçen yıl başladığı PX5.7 modelini ABD'ye ihraç ediyor.

Doğu Karadeniz'de silah üretim alanında faaliyet gösteren Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ) seri...

Doğu Karadeniz'de silah üretim alanında faaliyet gösteren Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ) seri üretimine geçen yıl başladığı PX5.7 modelini ABD'ye ihraç ediyor.

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