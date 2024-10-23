Titra Teknoloji, SAHA EXPO'da Yeniliklerini Tanıttı

Titra Teknoloji, SAHA EXPO'da Ürünlerini Tanıttı

Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayi alanındaki inovatif şirketi Titra Teknoloji, son ürün ve sistemlerini büyük bir etkinlik olan SAHA EXPO'da sergiledi. Bu uluslararası fuar, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmelerinden biri olan SAHA İstanbul tarafından gerçekleştiriliyor. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde ve çeşitli bakanlıkların destekleriyle, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığı ile İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Titra Teknoloji Genel Müdürü Dönmez'den Açıklamalar

Titra Teknoloji'nin Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Muhammed Selman Dönmez, fuarda şirketin geliştirdiği yeni ürünler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dönmez, Türkiye'nin ilk insansız helikopteri olan Alpin'in kara kuvvetlerine teslim edildiğini hatırlatarak bu ürün üzerinde yapılan iyileştirmeleri ve yeni siparişlerin yakın zamanda geleceğini belirtti.

Yeni Ürünler ve Özellikleri

Dönmez, fuarda tanıttıkları DELİ 2, DELİ Mini, Merküt ve Dumrul ürünlerinin savunma sanayisine katacağı değerleri vurguladı. DELİ 2, mobil veya sabit konumlardan gerçekleştirilen hedef tespiti ve imha görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. Kullanıcının elindeki harp başlıklarını entegre edebilme kabiliyetiyle dikkat çeken bu ürün, yüksek güvenlikli elektromekanik tapa sistemi sayesinde güvenli geri çağrılma imkanı sunuyor.

Dumrul, elektrik motoru ile çalışan sessiz bir insansız hava aracı olarak 17-18 kilogram kalkış ağırlığına sahip olup, 30 dakikaya kadar havada kalma süresi sunuyor. Gelişmiş görüntüleme sistemleri ile desteklenen Dumrul, düşman hedeflerini etkisiz hale getirme kapasitesine sahip.

Dönmez, DELİ Mini'nin gelişmiş otonom ve yarı-otonom görev kabiliyeti ile öne çıktığını, bu insansız hava aracının 30 dakika uçuş süresi ve 35 kilometre menzil sunarak geniş operasyon alanlarında etkin kullanılabileceğini belirtti.

Merküt ise yerli ve milli bir sistem olarak tasarlanmış ve First Person View (FPV) özelliği ile donatılmıştır. Dönmez, MERKÜT'ün hedef takibi yaparak düşman kara hedeflerini etkisiz hale getirebildiğini ve düşük ışık koşullarında bile görüntüleme yeteneğine sahip olduğunu ifade etti.

Yenilikçi Çözümlerle Savunma Sanayisinin Büyümesi Hedefleniyor

Dönmez, bu yenilikçi çözümlerle Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve savunma sanayisinin büyümesine katkı sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.