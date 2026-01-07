TKDK'dan Erzurum'un kırsal kalkınmasına 300 milyon TL destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü, 2025 yılında şehrin kırsal kalkınmasına yönelik önemli destekleri hayata geçirdi. Toplam 22 proje ile imzalanan sözleşmelerin yatırım tutarı 300 milyon TL olarak açıklandı.

Projelerin kapsamı ve yatırım alanları

IPARD Programı çerçevesinde yürütülen projelerle Aşkale, Aziziye, Horasan, Karaçoban, Narman ve Tortum ilçelerinde AB standartlarına sahip 9 modern hayvancılık işletmesi kurulacak. İspir ve Olur ilçelerinde 2 su ürünleri üretim tesisi, Köprüköy ve Karayazı ilçelerinde 2 konaklama tesisi ile Köprüköy'de 1 pelet üretim fabrikası hayata geçirilecek.

Ayrıca Aşkale, Karayazı ve Narman ilçelerinde 4 arıcılık üretim ve işleme tesisi, bir süt işleme tesisi, Pasinler'de güçlü mekanizasyon altyapısına sahip 1 tarımsal makine parkı, Oltu'da ise 1 tarım makineleri üretim tesisi ve 1 ayakkabı üretim tesisi Erzurum ekonomisine kazandırılacak.

Ödemeler ve istihdam hedefleri

2025 yılı içinde yatırımlarını tamamlayan girişimcilere 102 milyon TL ödeme yapılırken, 2026 yılı içinde yatırımlarını tamamlayacak yatırımcılara 200 milyon TL'nin üzerinde ödeme yapılması öngörülüyor. Sözleşmeleri imzalanan projeler sayesinde 72 kişiye doğrudan, 1.252 kişiye ise dolaylı istihdam imkânı yaratılması hedefleniyor.

LEADER Programı desteği

Öte yandan, Avrupa Birliği’nden sonra ilk kez Türkiye’de uygulanan LEADER Programı’nın 2. Etabı kapsamında Tortum-Uzundere, Çat, Şenkaya ve Narman ilçelerinde faaliyet gösteren 4 Yerel Eylem Grubu destek almaya hak kazandı. Bu derneklere kırsal alanlarda beş yıl boyunca yürütecekleri faaliyetler için tamamı hibe olmak üzere toplam 1,47 milyon avro destek sağlanacak.

TKDK tarafından sağlanan bu desteklerin, Erzurum’un kırsal kalkınmasına, üretim kapasitesinin artmasına ve istihdamın güçlenmesine önemli katkı sunması bekleniyor.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) ERZURUM İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN, 2025 YILINDA ŞEHRİMİZİN KIRSAL KALKINMASINA YÖNELİK ÖNEMLİ DESTEKLER SAĞLANDI.