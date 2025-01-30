TMB Başkanı Eren: Suriye ve Ukrayna'nın Yeniden İnşası İçin Hazırız

TMB Başkanı Eren, Suriye ve Ukrayna'nın Yeniden İnşası İçin Hazırlıklarını Açıkladı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine yönelik 2024 yılı değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Eren, Suriye’nin yeniden imar sürecinde Türk müteahhitlerinin göreve hazır olduğunu ifade etti.

Zorlu Süreçlere Dikkat Çekti

Eren, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katıldığı toplantıda, geçen yıl sektörün karşılaştığı zorluklara değinerek, Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze ve Suriye’deki durumu öne çıkardı. Eren, başka ülkelerin tahrip ettiği coğrafyalardaki yeniden inşanın Türk müteahhitleri için bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Yurt İçindeki Çalışmalarını Hatırlattı

Eren, geçen yıl yurt içinde deprem bölgelerine yönelik yapılan çalışmalara dikkat çekerek, kamuda tasarrufla elde edilen kaynakları yurt dışındaki müteahhitlik hizmetleriyle telafi etme hedefi taşıdıklarını belirtti.

Pazar Hedefleri ve Stratejileri

Eren, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sektöre etkilerini değerlendirdi. 2024 için yeni pazarlara açılarak bu kayıpları telafi etmeyi hedeflediklerini ifade eden Eren, özellikle Körfez ülkeleri ve Irak’a yönelik yoğunlaşmanın önemini vurguladı. Suudi Arabistan’ı birinci hedef pazarları olarak belirlediklerini duyurdu.

Ukrayna ve Suriye’nin Yeniden İnşası

Uzun süren iç savaşların sona ermesinin, Suriye için büyük bir fırsat sunacağına dikkat çeken Eren, Türk müteahhitlerinin bu süreçte üzerlerine düşeni yapmaya hazırlıklı olduklarını belirtti. Ayrıca, Ukrayna savaşının sona ermesine dair olumlu gelişmeler olduğunu vurgulayarak, Türk firmalarının bu süreçte risklere rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gelecek Hedefleri

Eren, gelecek dönem için yurt dışında üstlenmeyi planladıkları proje tutarını kısa vadede 30 milyar dolar, orta vadede ise 50 milyar dolar olarak belirlediklerini ifade etti. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) Yönetim Kurulu Başkanı Irfan Aker de, Türk müteahhitlerinin uluslararası arenada başarılarının artığını ve 45. yılını kutlayan Birliğin, yurt dışındaki projelere yönelik hevesinin yükseldiğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca, Londra’da gerçekleştirilen “Birleşik Krallık-Türkiye Üçüncü Ülke İşbirliği İş Forumu” bilgisi paylaşıldı ve bu forumda Özbekistan’ın ilk hedef olarak belirlendiği aktarıldı.