TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Yılın Kareleri Oylamasında

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:48
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Yılın Kareleri Oylamasında

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Anadolu Ajansı tarafından bu yıl düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak etkinliğe destek verdi.

Güldal, yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların önemine vurgu yaparak, fotoğrafçılığın toplumun birçok kesimine hitap ettiğini belirtti. Ayrıca, bu tür etkinliklerin sanatçılar için fırsatlar sunduğunu ve toplumun kültürel gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylaması, Türkiye'nin dört bir yanındaki değerli fotoğrafları ve anları bir araya getirerek, ulusal belge niteliği taşıyan eserleri tanıma fırsatı sunuyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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