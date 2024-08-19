TMO Ordu'da Fındık Alımına Başladı

Fındık Alım Süreci Başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024 yılı ürünü fındık alımlarına Ordu ilinde resmen başladı. Üreticiler, bahçelerindeki hasadın ardından fındıklarını patoza vererek kurutma işlemini tamamladıktan sonra, TMO'ya ürünlerini getirmeye yöneldi.

Üreticiler Ürünlerini Teslim Ediyor

Gülyalı ilçesinin Turnasuyu Mahallesi'nde yer alan TMO deposuna gelen üreticiler, fındık çuvallarını yetkililere teslim ediyor. Görevliler, teslim alınan fındıkların gerekli kontrollerini sağladıktan sonra ürünleri depoya alıyor.

Fiyatlar Belirlendi

TMO, önceden randevu alan üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 132 TL, levant kalitenin 130 TL ve sivri fındığın 125 TL üzerinden satın alıyor.

İl Genelinde 12 Noktada Alım

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO'nun fındık alımlarına, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde eş zamanlı olarak başladığını belirtti. Soydan, ilerleyen süreçte TMO'nun il genelinde toplam 12 noktada fındık alımı gerçekleştireceğini de ifade etti.

Üreticileri Rahatlatan Bir Destek

Soydan, TMO'yu artık fındık üreticileri için bir müdahale garantörü olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Üreticiler ürünlerini güvenle TMO’ya teslim edebiliyor. TMO, serbest piyasaya kıyasla üreticiye daha fazla kazanç sağlıyor.” dedi. Ayrıca, TMO'nun fındık alım esaslarını daha önce belirlediğini hatırlatarak üreticilere bu esaslara uyma çağrısında bulundu.

Önemli Rakamlar

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, TMO'nun 12 Ağustos'ta randevu sistemini açtığını ve o tarihten bu yana 3 bin ton fındık için randevu alındığını kaydederek, bu durumun oldukça kayda değer olduğunu söyledi. Mesudiye ilçesinden 500 kilogram fındık getiren üretici Ali Demir de TMO’ya ürün teslim ettiğinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi ve TMO yetkililerine teşekkür etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da 2024 ürünü fındık alımına başladı. Bahçelerinde hasadı tamamlayarak fındığını patoza veren ve ardından kurutan üreticiler, ürünlerini TMO'ya getirmeye başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da 2024 ürünü fındık alımına başladı. Bahçelerinde hasadı tamamlayarak fındığını patoza veren ve ardından kurutan üreticiler, ürünlerini TMO'ya getirmeye başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da 2024 ürünü fındık alımına başladı. Bahçelerinde hasadı tamamlayarak fındığını patoza veren ve ardından kurutan üreticiler, ürünlerini TMO'ya getirmeye başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da 2024 ürünü fındık alımına başladı. Bahçelerinde hasadı tamamlayarak fındığını patoza veren ve ardından kurutan üreticiler, ürünlerini TMO'ya getirmeye başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da 2024 ürünü fındık alımına başladı. Bahçelerinde hasadı tamamlayarak fındığını patoza veren ve ardından kurutan üreticiler, ürünlerini TMO'ya getirmeye başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da 2024 ürünü fındık alımına başladı. Bahçelerinde hasadı tamamlayarak fındığını patoza veren ve ardından kurutan üreticiler, ürünlerini TMO'ya getirmeye başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da 2024 ürünü fındık alımına başladı. Bahçelerinde hasadı tamamlayarak fındığını patoza veren ve ardından kurutan üreticiler, ürünlerini TMO'ya getirmeye başladı.