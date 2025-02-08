TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, WCF Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Federasyonu (World Chamber Federation-WCF) Başkanlığı görevine yeniden seçildi. 2023 yılından bu yana sürdürdüğü başkanlık görevine 3 yıl için tekrar seçilen Hisarcıklıoğlu, oyların büyük bölümünü alarak güven tazeledi.

Yeni Dönem Görevine Başlıyor

Hisarcıklıoğlu'nun yeni dönem görevi 1 Temmuzda başlayacak. Yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin ve küresel ticaret sisteminin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. Korumacılığın arttığı ve ticaret savaşlarının yaşandığı bir süreçte, küresel düzeyde serbest ve adil ticaretin savunucusu olan WCF gibi kuruluşlara büyük görevler düştüğünü belirtti.

Küresel Ticareti Desteklemek Önceliğimiz

Hisarcıklıoğlu, başkanlığı süresince WCF'nin önceliklerinin başında kurallara dayalı serbest ve adil ticaretin desteklenmesi olacağını ifade etti. Ayrıca, WCF başkanlığına seçilmesinin Türkiye'deki iş dünyası için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. "Türk özel sektörünün küresel ortamda da bayraktarı olup haklarını savunmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum," dedi.

WCF Hakkında

Paris'te merkezi bulunan WCF, 150 ülkeden oluşan üye odalarıyla, küresel düzeyde odaların etkileşimini ve işbirliklerini artırmak amacıyla kurulmuş bir forumdur. Dünya genelindeki odaların bağlantılarını güçlendirmeyi ve işbirliklerini artırmayı hedefleyen WCF, odaların performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.