TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Büyüme Rakamlarına Yorum: 'Emek Yoğun Sektörlere Destek Şart'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Kritik Açıklamalar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bu yılın üçüncü çeyreğine ait büyüme rakamlarını değerlendirdi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyüdüğünü ifade etti ve bu durumun yanında çeyreklik bazda yüzde 0,2 daraldığını kaydetti.

Üretim Kaybını Önlemek İçin Ek Destek Önerisi

Hisarcıklıoğlu, sanayinin yıllık yüzde 2,2 daraldığını belirterek, piyasalardaki durgunluğun kalıcı hale gelmemesi adına tedbir alınmasının önemine dikkat çekti. Ülkenin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması gerektiğini vurguladı.

Maliyet Artışlarına Dikkat!

Artan üretim maliyetlerinin sanayi üretimi ve ihracat hacmine olumsuz etki ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, tüm sektörlerde mevcut istihdam desteklerinin korunması gerektiğini belirtti. Ekonomide dikkatli adımlar atılmasının gerekli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, emek yoğun sektörlere ek destekler verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KOBİ'lere Destekleme Çağrısı

KOBİ’lerin finansmana erişim sıkıntılarının giderilmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu grupların ekonomik istikrarı sağlamada önemli rol oynadığını sözlerine ekledi. Ekonomiye yönelik alınacak kararlarda iktisadi faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve sektörlerin küresel rekabet gücünün korunmasına azami dikkat gösterilmesi çağrısında bulundu.

İşbirliği Vurgusu

Hisarcıklıoğlu, kamu ve özel sektörün daha etkin bir işbirliği ile çalışması gerektiğini belirterek, el ve akıl birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.