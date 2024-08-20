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TOBB'da Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı Gerçekleşti

TOBB Başkanı, sağlık turizminin yurt dışında karşılaştığı zorlukları ve işbirliği önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:20
TOBB'da Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı Gerçekleşti

TOBB'da Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), sağlık sektörü temsilcileriyle gerçekleştirilen istişare toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin sağlık turizmindeki yetkinliğinin altını çizdi.

Karalama Kampanyalarına Dikkat Çekti

Hisarcıklıoğlu, "Yurt dışında, ülkemizin uluslararası sağlık turizmine yönelik ciddi karalama kampanyaları mevcut. Bu kampanyaların etkisiz hale getirilmesinde Sağlık Bakanlığımızın liderliği kritik öneme sahip," ifadelerini kullandı.

Sektörün Önemi ve Katkıları

Toplantıya sağlık hizmetleri, ilaç, medikal ve kozmetik sektörlerinden temsilcilerin katıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, böyle bir sektörün toplum ve ekonomi üzerindeki etkisini vurguladı: "Sektör, yüksek teknolojili ve katma değerli ürünlerle ülkemiz ticaretine önemli katkılar sağlamaktadır. Pandemi sürecinde de sektörün önemi daha da belirgin hale geldi."

Sürdürülebilirlik Vurgusu

Sektörün sürdürülebilirliğini sağlamanın kritik olduğunu dile getiren TOBB Başkanı, "Uluslararası sağlık turizmi, dış ticaret dengesine sağladığı katkının yanı sıra ülkemizin tanıtımı açısından da değerli bir alan. Ancak, uluslararası düzeydeki olumsuz kampanyalarla mücadele için acil adımlar atılmalıdır," dedi.

Geleceğe Yönelik İşbirliği

Bakanlık ve özel sektörün işbirliğinin önemine de değinen Hisarcıklıoğlu, "Burada bir araya gelen uzman firmalar olarak, birlikte daha güçlü bir geleceğe yelken açmalıyız. Bu tür toplantıların ve işbirliklerinin devam etmesini istiyoruz," şeklinde konuştu.

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