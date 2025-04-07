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TOBB: Martta Sanayi Kapasite Raporu Sayısı Yüzde 5,7 Azaldı

TOBB'un mart ayı verilerine göre sanayi kapasite raporu sayısı, aylık yüzde 5,7 azalarak 4 bin 179'a düştü.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:33
TOBB: Martta Sanayi Kapasite Raporu Sayısı Yüzde 5,7 Azaldı

Martta Sanayi Kapasite Raporlarında Düşüş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayı içerisinde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 5,7 azalarak 4 bin 179 sayısına geriledi.

Çalışan Sayısında Dikkat Çeken Düşüş

Sanayi sektöründe çalışan sayısı da mart ayında yüzde 4,2 düşerek 2 milyon 909 bin 24 olarak kaydedildi. Bu durum, sektördeki ekonomik durgunluğun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'nda, aktif kapasite raporlarının sayısı şubat ayında 94 bin 62 iken, mart ayında yüzde 0,3 azalışla 93 bin 728 olarak güncellendi. Bu veriler, sanayi sektörünün mevcut durumu hakkında önemli bilgiler sunuyor.

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