TOBB Nefes Kredisi başvuruları 2 Ekim'de başlıyor — 25 milyar TL hacim

TOBB Nefes Kredisi yeni dönemi 2 Ekim'de başlıyor. Kredi hacmi 25 milyar TL, firma başına azami 1,5 milyon TL, 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:08
Başvuru detayları ve koşullar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle KOBİ'lere destek amacıyla oluşturulan TOBB Nefes Kredisi için yeni dönem başvuruları 2 Ekim itibarıyla başlayacak.

Programa, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. Başvurular Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden alınacak.

Kredi limitleri ve vade: Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay anapara ödemesiz olacak ve azami 36 ay vadeyle kullandırılacak. Faiz oranı; 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde yüzde 32 olarak belirlendi. Programın toplam kredi hacmi ise 25 milyar lira olarak duyuruldu.

Geçen dönem uygulamaya ilişkin verilere göre, bu yılın temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlanmıştı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun değerlendirmesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açıklamada KOBİ'lerin finansmana erişimdeki zorluklarına dikkat çekerek şunları kaydetti: "Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı, krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ'lerimizin nakit akışını korumak için gerçekten 'nefes' olacak kaynak oluşturduk. Amacımız, zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. Bu kapsamda, TOBB, KGF ve bankalar güç birliği yaptık. KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm bankaların yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."

TOBB Nefes Kredisi, KOBİ'lerin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamayı ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini desteklemeyi hedefliyor. Başvuru yapacak işletmelerin bankalarla iletişime geçerek süreç ve belgeler hakkında detaylı bilgi alması öneriliyor.

