Togg T10F TEKNOFEST İstanbul'da Tanıtıldı

Togg, Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası, ikinci akıllı cihazı T10F'yi TEKNOFEST İstanbul'da vatandaşların beğenisine sundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

T10F, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geçen hafta Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025'te dünya kamuoyuna tanıttığı ikinci cihaz olarak TEKNOFEST'te yer aldı. Model, fuar katılımcılarından yoğun ilgi gördü; birçok ziyaretçi cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi ve aracın sürüş koltuğunu deneyimledi.

Ziyaretçi Yorumları

Yasin Karabulut, aracın yerli olmasının kendisini gururlandırdığını belirterek, "Bu model daha da kullanışlı olmuş. Diğeri bence biraz daha orta yaşa hitap ederken bu yeni model daha genç kesime hitap ediyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şirin ise sedan modelleri daha çok sevdiğini ifade ederek, "Bu biraz daha genç işi. Diğeri yani yapısından dolayı ve büyüklüğünden dolayı daha iş tarafında kullanışlı görülürken bu daha gençlere yönelik spor bir araba şeklinde." dedi.

Yusuf Güven, Togg'un Türkiye'de üretilen bir otomobil olmasının gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Hem dijital olarak hem de sürüş bakımından çok güzel bir araba. Ayrıca sedan bir araç olması da özellikle ben gibi otomobilseverleri etkiledi. İnşallah güzel satış başarılarına ulaşır hem Türkiye'de hem yurt dışında. Özellikle hem yatırımcılarımıza hem mühendislerimize çok teşekkür ediyoruz vermiş oldukları emeklerden ve kaynaklardan dolayı. İnşallah süregelen şekilde bu arabaların daha küçük ya da büyük modellerini de yollar da görmek isteriz." diye konuştu.

