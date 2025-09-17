Togg T10F TEKNOFEST İstanbul'da Tanıtıldı

Togg, IAA Mobility 2025'te tanıttığı T10F'yi TEKNOFEST İstanbul'da sergiledi; ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi ve model olumlu yorumlar aldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:53
Togg T10F TEKNOFEST İstanbul'da Tanıtıldı

Togg T10F TEKNOFEST İstanbul'da Tanıtıldı

Togg, Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası, ikinci akıllı cihazı T10F'yi TEKNOFEST İstanbul'da vatandaşların beğenisine sundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

T10F, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geçen hafta Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025'te dünya kamuoyuna tanıttığı ikinci cihaz olarak TEKNOFEST'te yer aldı. Model, fuar katılımcılarından yoğun ilgi gördü; birçok ziyaretçi cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi ve aracın sürüş koltuğunu deneyimledi.

Ziyaretçi Yorumları

Yasin Karabulut, aracın yerli olmasının kendisini gururlandırdığını belirterek, "Bu model daha da kullanışlı olmuş. Diğeri bence biraz daha orta yaşa hitap ederken bu yeni model daha genç kesime hitap ediyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şirin ise sedan modelleri daha çok sevdiğini ifade ederek, "Bu biraz daha genç işi. Diğeri yani yapısından dolayı ve büyüklüğünden dolayı daha iş tarafında kullanışlı görülürken bu daha gençlere yönelik spor bir araba şeklinde." dedi.

Yusuf Güven, Togg'un Türkiye'de üretilen bir otomobil olmasının gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Hem dijital olarak hem de sürüş bakımından çok güzel bir araba. Ayrıca sedan bir araç olması da özellikle ben gibi otomobilseverleri etkiledi. İnşallah güzel satış başarılarına ulaşır hem Türkiye'de hem yurt dışında. Özellikle hem yatırımcılarımıza hem mühendislerimize çok teşekkür ediyoruz vermiş oldukları emeklerden ve kaynaklardan dolayı. İnşallah süregelen şekilde bu arabaların daha küçük ya da büyük modellerini de yollar da görmek isteriz." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2'nci akıllı cihazı T10F’yi TEKNOFEST İstanbul'da vatandaşlara tanıttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global...

İLGİLİ HABERLER

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Fed Öncesi Karışık Seyirle Açıldı
2
Çin'de Ocak-Ağustos 2025: Bütçe Gelirleri yüzde 0,3, Harcamalar yüzde 3,1 — Açık 410 milyar dolar
3
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 993 bin 999,5 liraya geriledi
4
TF10000: Türkiye'nin Milli Turbofan Motoru 'Birkaç Yıl İçinde' Piyasada
5
Togg T10F TEKNOFEST İstanbul'da Tanıtıldı
6
SPK'den Kız Öğrencilere 'Gençler İçin Siber Dünya ve Finansal İzler' Eğitimi
7
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Güncel Alış-Satış Fiyatları

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa