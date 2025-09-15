Togg T10F Türkiye'de Satışta: Fiyat, Menzil ve Finansman Detayları

Togg T10F Türkiye'de satışa sunuldu

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ikinci akıllı cihazı T10F'i Türkiye'de Trumore dijital platformu üzerinden siparişe açtı. Model, Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025'te dünya kamuoyuna tanıtılmıştı.

Satış ve erişim

T10F'e erişim, marka tarafından sadece Trumore üzerinden sağlanıyor. Araç bugün itibarıyla Türkiye kullanıcılarının ilgisine sunulurken, Almanya'da da 29 Eylül'de siparişe açılacak.

Fiyatlandırma ve versiyonlar

T10F'in fiyatları şu şekilde açıklandı: V1 RWD (standart menzil) 1 milyon 860 bin lira, V1 RWD (uzun menzil) 2 milyon 170 bin lira ve V2 RWD (uzun menzil) 2 milyon 345 bin lira.

Özel finansman imkanları

Togg, özellikle T10F V2 için farklı bireysel ve kurumsal finansman seçenekleri sundu. Bireysel kullanıcılar için örnek seçenekler şunlar:

200 bin lira kredi: %0 faiz, 12 ay, aylık 16 bin 667 lira geri ödeme.

1 milyon 500 bin lira kredi: %2,89 faiz, 48 ay, aylık 67 bin 921 lira geri ödeme.

1 milyon lira kredi: %2,79 faiz, 48 ay, aylık 44 bin 278 lira geri ödeme.

Kurumsal kullanıcılar için ise 200 bin lira %0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin lira kredi: %2,99 faiz, 48 ay, aylık 71 bin 54 lira ödeme alternatifi sunuluyor.

Performans, batarya ve menzil

T10F RWD versiyonları 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. İki batarya seçeneği bulunuyor: 52,4 kWh ile yaklaşık 350 kilometre ve 88,5 kWh ile yaklaşık 623 kilometre menzil sunuluyor.

Güvenlik ve yardım sistemleri

T10F, bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı. Araçta yedi hava yastığı, dayanıklı altyapı ve uzaktan güncellemelerle sürekli yenilenen sürücü destek sistemleri yer alıyor.

Standart donanımlar arasında trafik işareti algılama ile entegre dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı bulunuyor. V2 donanım seviyesinde ise çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı ve gelişmiş elektronik denge kontrolü standart; otomatik park asistanı opsiyonel olarak sunuluyor.

Hızlı şarj ve kullanım

T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada %20'den %80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor. Araç, günlük kullanımda konfor ve güvenliği artıran pek çok elektronik destek ve güncelleme yeteneğine sahip.

Tasarım, renkler ve iç mekan

T10F, akıcı ve sportif fastback siluetiyle dikkat çekiyor. Tasarımda lale motifinin yatay çizgilerle işlendiği detaylar, coupe tavan çizgisi ve gövdeye gömülü kapı kolları ile aerodinamik verimlilik hedefleniyor.

Renk seçenekleri arasında Gemlik, Oltu ve Kula ile birlikte yeni tonlar Urla ve Mardin yer alıyor. İç mekanda 505 litrelik bagaj hacmi ve ferah, aydınlık bir üçüncü yaşam alanı sunuluyor.

Sonuç: Togg'un T10F modeli, yüksek güvenlik derecesi, uzun menzil ve farklı finansman seçenekleriyle Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapıyor.