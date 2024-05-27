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TOKİ konut kampanyasında son noktayı koydu! 36 ilde düşük taksitle ev sahibi olma yolu açıldı

TOKİ, 36 şehirde ev almak isteyenleri güldürecek haber verdi! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 27.05.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 19:09
TOKİ konut kampanyasında son noktayı koydu! 36 ilde düşük taksitle ev sahibi olma yolu açıldı

TOKİ, vatandaşların konut ve iş yeri sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek için yeni bir kampanya başlattı. 36 ilde, yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkanıyla konut ve iş yeri satışı yapılacak.

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçek'in haberine göre, TOKİ'nin kolay finansman seçenekleriyle hayata geçirdiği bu kampanya, 30 Mayıs'ta başlıyor. Konut ve iş yeri almak isteyen vatandaşlar, başvurularını Emlak Müzayede sitesi üzerinden yapabilecekler.

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Satışa sunulacak olan 16 konut ve 183 iş yerinin açık artırma yöntemiyle satılacağı belirtiliyor. Konutlar için yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade seçeneği sunulurken, iş yerleri için yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade seçeneği sunulacak.

31 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek olan açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak. Bu kampanya, konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunarken, uygun ödeme koşullarıyla da dikkat çekiyor.

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