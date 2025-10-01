TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi: Sektör Temsilcilerinden Değerlendirme

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesine Sektörün İlk Tepkileri

Yakın zamanda detayları açıklanacak 500 Bin Sosyal Konut Projesi, sektör temsilcileri tarafından konuta erişimi artıracak ve arz sıkıntısını hafifletecek bir adım olarak değerlendirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek proje, 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli konutlar üretmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında İstanbul'da ilk kez kiralık konut projesi de uygulanacak.

Söz konusu kampanyanın detaylarının yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılması bekleniyor.

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan: Konuta erişimi artıracak

Hakan Akdoğan, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı, 500 bin konut üretiminin arz-talep dengesinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Akdoğan, konut üretimi ve stokun talebi karşılayacak seviyede olmaması nedeniyle fiyatlarda hızlı artışlar yaşandığını belirterek, normalleşme için arzın artırılması gerektiğini söyledi.

Akdoğan, konut sahipliği oranına ilişkin olarak, "Konut sahipliği oranı yüzde 60'ların üzerindeydi ancak yıllar içerisinde yüzde 56'ya geriledi." ifadesini kullandı. Projede TOKİ'nin ulaşılabilir fiyatla üretim yapmasının önemli olduğunu, şehit yakınları, gaziler, emekliler ve gençlere ayrıcalık tanınmasının gerektiğini belirtti.

Akdoğan, düşük peşinat ve taksitlerle konut sahibi olma imkanının artacağını, "Kira öder gibi ev sahibi olma modelinin uygulanacağını düşünüyorum." sözleriyle değerlendirdi. Ayrıca kiralık sosyal konutların, kira fiyatlarındaki baskıyı hafifletebileceğini ve arz sıkıntısına olumlu katkı sunacağını kaydetti.

Mustafa Ekiz: Yatırım amaçlı alımlar engellenmeli

Mustafa Ekiz, Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı, projenin özellikle orta ve dar gelirli gruplara yönelik olması durumunda ev sahipliği oranını yükselteceğini belirtti. Ekiz, bunun için yatırım amaçlı alımların engellenmesi gerektiğini vurguladı ve 500 bin konut üretiminin piyasadaki arzı artırarak fiyatları dengeleyebileceğini söyledi.

Ekiz, projenin yaygın ve uygun maliyetli uygulanması halinde kira baskısının azalacağını, inşaat ve yan sektörlerde yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayacağını, deprem dayanıklılığı ve enerji verimliliği standartlarının yükselmesine katkı sunacağını ifade etti. Ayrıca projenin ülke geneline yayılmasının Anadolu'da ekonomik hareketliliği artıracağını belirtti.

İsmail Özcan: Özel sektör de sisteme dahil olmalı

İsmail Özcan, Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı, uzun süredir konut arzının artırılması gerektiğini vurgulayarak, özel sektörün de projeye dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Özcan, kiralık üretimin sayısının yüksek olması gerektiğini ve bu daireleri kiralayanlara teslimattan sonraki birkaç yıl içinde satın alma hakkı tanınması gerektiğini belirtti.

Özcan, projeyle aynı bölgelerde üretim yapan özel şirketlerin bölge bazlı indirim kampanyaları başlatabileceğini ve bunun inşaat sektörünü canlandıracağını ifade etti.

Hakan Şişik: Kiralık konut sorununa çözüm aranıyor

Hakan Şişik, Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı, son yıllarda konut üretiminde yavaşlama yaşandığını ancak yakın dönemde üretimde hareketlilik gözlemlendiğini bildirdi. Şişik, maliyetler nedeniyle alt ve orta gelir grupları için konut edinmenin zorlaştığını belirterek, sosyal konut seferberliğinin birçok kişiye konut sağlayacağını ve İstanbul'da ilk kez uygulanacak kiralık konut projesiyle kiralık konut sorununa çözüm bulunmaya çalışılacağını söyledi.

Projenin hayata geçirilme hızı konusunda sektör temsilcileri ortak görüş bildirdi; kira yükünü hafifletecek, arzı artıracak ve inşaat ekosistemini canlandıracak bu tür projelerin bir an önce uygulanması bekleniyor.