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TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatı Süresi Uzatıldı

TPAO'nun Karadeniz ve Adana'daki petrol arama ruhsatları uzatıldı. Enerji Bakanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:04
TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatı Süresi Uzatıldı

TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatı Süresi Uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) için önemli bir gelişme yaşandı. Karadeniz’de yer alan 2 deniz sahası ve Adana’da bulunan 1 kara sahası için petrol arama ruhsatı süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan karara göre, TPAO'nun Karadeniz’deki karasuları dışını kapsayan AR/TPO/KD/E42, E43, F42, F43 pafta numaralı sahası 693 bin 517 hektar, AR/TPO/KD/E44, E45, F44, F45 pafta numaralı sahası ise 631 bin 531 hektar yüz ölçümüne sahip olup, ruhsat süresi 23 Ağustos 2026'ya kadar uzatıldı.

Bu kararın, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı ifade edildi.

Ayrıca, TPAO'nun Adana ilinde yer alan AR/TPO/K/N34-d2 pafta numaralı ve 14 bin 403 hektar yüz ölçümüne sahip saha için de bugünden itibaren beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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