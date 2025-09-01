DOLAR
TPF Önerisi: Marketlerin Pazar Günü Kapalı Olması

TPF, 2025 Perakende Sektörü İstihdam Raporu'nda marketlerin pazar günleri kapalı olmasını önerdi; hedef aile dengesi, sürdürülebilir istihdam ve küçük esnafın desteklenmesi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2025 için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporunu açıkladı. Raporda, marketlerin pazar günleri kapalı olması önerisi öne çıkarıldı.

Rapora göre, yerel perakende zincirleri Türkiye genelinde 100 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyor; satış, lojistik, muhasebe ve yöneticilik gibi alanlarda iş imkanı yaratıyor. Sektör özellikle küçük şehirlerde gençler ve kadınlar için önemli bir çalışma alanı sunuyor ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor.

Raporda, 18-30 yaş arasındaki genç çalışanların sektöre kalıcı bir kariyer gözüyle bakmadığı, perakendeyi bir "ara durak" olarak gördükleri vurgulanıyor. Ayrıca sürdürülebilir istihdamın önündeki engellerden birinin çalışanların pazar günü aileleriyle aynı gün tatil yapamaması olduğu belirtildi.

Kadın istihdamı ve sosyal mekanizmalar

Raporda, Türkiye'de kadınların yoğun çalıştığı sektörlerden biri olan perakendedeki kalıcılığı sağlamak için kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. TPF, kırsalda kadınların iş gücüne katılımında perakendenin hayati rol oynadığını ifade ediyor.

TPF Başkanı Ömer Düzgün'ün değerlendirmesi

TPF Başkanı Ömer Düzgün, öneriye ilişkin olarak, pazar günleri marketlerin kapalı olmasının aile yapısını güçlendireceğini, sektörde sürdürülebilir istihdamı destekleyeceğini ve küçük esnafı kalkındıracağını belirtti. Düzgün, "Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada." ifadelerini kullandı.

Düzgün, uygulamanın gençlerin sektöre bakışını değiştireceğini, daha insani bir çalışma kültürü oluşturacağını ve çalışanların kendilerini değerli hissetmeleri halinde sektörde uzun yıllar kalmak isteyeceklerini söyledi. Ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi çok değerli bir çerçeve çizmiştir. Biz de yerel zincirler olarak bu vizyona katkı sunmak istiyoruz." dedi.

Uygulama ve küçük esnaf

Düzgün, ilgili bakanlıklarla pazar günü tatili için görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktararak, pilot bölgelerde başlayabilecek bir uygulamanın Avrupa'da olduğu gibi ülke genelinde pazar günleri marketlerin kapalı olmasını sağlayabileceğini ifade etti. Uygulamanın küçük esnaf için can suyu olacağını, yerli ekonomi, aile yapısı ve sürdürülebilir istihdamı güçlendireceğini söyledi.

